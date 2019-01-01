تايلاندي يعثر على دودة شريطية طولها 10 أمتار في الحمام

عثر رجل من تايلاند على دودة شريطية طويلة جدا في المرحاض، حينما كان "يلبي نداء الطبيعة"، تلك الدودة طولها حوالي 10 أمتار.

ويحكي كريتسادا راتبراكو، البالغ من العمر 44 عامًا، أنه شعر بشيء "يخرج من أسفله"، أمس الأول، وهو جالس على المرحاض، ليجد هذا الطفيل الحي، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

ووصف راتبراكو، الذي يعيش في أودون الموجودة بشمال شرق تايلاند، الدودة ذات الـ10 أمتار بأنها لزجة ومطاطة.

ويقول "شعرت كأنني لم أكن قد انتهيت من التغوط، وكأن شيئًا ملتصق بي، واتضح أن هناك شيئًا ما يخرج من أسفلي".

والديدان الشريطية عبارة عن ديدان مسطحة تشبه الشريط ويمكن أن تعيش في أمعاء الإنسان إذا ابتلع بيضها أو ديدانها الصغيرة.

وقد يبدو أن عدوى الدودة الشريطية نادرة إلى حد ما، ولكن مع ذلك هي شائعة إلى حد ما في أجزاء كثيرة من العالم، ويمكن للديدان أن تنتشر في بعض الأحيان إلى أجزاء أخرى من الجسم وتسبب مشاكل خطيرة، لكن معظمها يخرج بسهولة ولا تتسبب في مشاكل خطيرة.

ويمكن أن تنمو الديدان الشريطية إلى طول يصل إلى أكثر من 17 مترا، ويمكن أن تعيش في الأمعاء لفترة تصل إلى 25 عامًا.