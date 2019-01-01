محمد صلاح ومكة الأكثر شعبية على تويتر في 2019

10:09 م | الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
محمد صلاح

محمد صلاح

كتب: وكالات

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حصل نجم المنتخب المصري وجناح ليفربول الإنجليزي محمد صلاح على أكبر قدر من "الإعجاب" في مصر عبر تويتر في عام 2019.

وكشف موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن التغريدات التي شهدت أكبر تفاعل على المنصة خلال عام 2019، وجاءت تغريدة لصلاح كتبها عقب الحصول على لقب هداف الدوري الإنجليزي في صدارة الترتيب على مستوى مصر.

وكان محمد صلاح نشر صورة على حسابه عبر "تويتر" يظهر فيها رفقة ابنته مكة في آخر مباراة في النسخة الماضية من الدوري الإنجليزي، وكتب عليها تعليق طريف، ما جعله يحصد المركز الأول في الشعبية على "تويتر" في مصر.

وصورة صلاح الأكثر شعبية كانت على أرض الملعب وهو يحمل جائزة "الحذاء الذهبي" بعد الفوز بلقب هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي، ويتحدث إلى ابنته مكة، مرفقا إياها بتعليق طريف، قائلا: "نعم، أعلم أن لدينا واحدة في المنزل، هذه أخرى جديدة".

​وتوج محمد صلاح بجائزة الحذاء الذهبي للموسم الثاني على التوالي، لكنه تقاسم الجائزة هذا العام مع زميله في ليفربول السنغالي ساديو ماني، والجابوني أوباميانغ، لاعب أرسنال، بعدما تساوى الثلاثي برصيد 22 هدفا.

ونشر حساب تويتر الرسمي المختص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التغريدات التي تصدرت الموقع في عدد من دول المنطقة، تحت وسم #حدث_في_2019. 

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