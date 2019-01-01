تحديث في خرائط جوجل يساعد قائدي الدرجات والتوك توك على تفادي الزحام

05:28 م | الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
ارشيفية

ارشيفية

كتب: دبي.. حسن عثمان

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أعلنت شركة جوجل عن إطلاقها تحديث جديد لخرائط Google، بما يتضمن ميزة أمان جديدة تهدف إلى تحذير المستخدمين عند الخروج عن المسار المقترح بأكثر من 500 متر، وتتيح لهم أيضًا خيار مشاركة مسارهم مباشرةً مع الأصدقاء والعائلة.

وقالت الشركة إنها أطلقت ميزة أخرى تخص التنقّل بالدراجة إلى جانب التنقل باستخدام الـ "توك توك"، حيث تساعد الخاصية الجديدة صاحبي الدرّاجات النّارية في مصر على التنقل خلال الازدحام المروري، وترشيح طرق أسهل وأقرب دون اللجوء إلى الوقوف في الزحام.

وأعلنت الشركة أيضا عن منحة بقيمة مليون دولار أمريكي إلى "إنجاز"، المنظمة غير الحكومية المتخصصة في تدريب الشباب، وذلك في إطار دعم برامج تعزيز المهارات الرقمية باللغة العربية والوصول إلى أكثر من 100.000 شخص إضافي في العام 2020، في الوطن العربي.

وتابعت الشركة، أنّ "مساعد Google" الافتراضي الذي جرى تصميمه لمساعدة الأفراد في إتمام مهام مثل إجراء مكالمة هاتفية أو الاستماع للموسيقى أو التنقل خلال الازدحام المروري، سيكون متوفرًا باللغة العربية وقادرًا على فهم اللهجات المحلية في 15 دولة هي: الإمارات العربية المتحدة، واليمن، وسلطنة عُمان، والكويت، والبحرين، وقطر، والعراق، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، ولبنان، والأردن، وفلسطين، وموريتانيا.

يشار إلى أنه تمّ إطلاق "مساعد Google" في العام 2019 في كلّ من مصر والسعوديّة.

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