"جوجل" تدعم برامج المهارات الرقمية بمليون دولار في 2020

أعلنت شركة جوجل، اليوم، عن تقديم منحة بقيمة مليون دولار لدعم برامج المهارات الرقمية في عام 2020، بالاضافة إلى إعلان عدد من المبادرات الجديدة التي تدعم التزامها بتطوير منتجات لاحتياجات المستخدمين في العالم العربي، خاصة بمحرك البحث وإطلاق خدمة "مساعد جوجل" باللغة العربية في 15 دولة، وإضافة ميزة أمان جديدة على خدمة الخرائط.

وقالت الشركة في بيان، اليوم، إن المبادرات تشمل: تجربة بحث مرئية وأكثر دقّة باللغة العربية، وتعدّ السينما والموسيقى والرياضة من بين أكثر الموضوعات التي يبحث عنها المستخدمون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والآن يمكنهم الاطّلاع على أجوبة لأكثر الأسئلة الشائعة في مربّع واحد بسيط، ما يسهّل الحصول على المعلومات بشكل أسرع.

وجرى إطلاق ميزة "الإجابة عبر الفيديو" (Cameos) التي تتيح للمشاهير نشر مقاطع فيديو للإجابة عن أسئلة جمهور على الصفحة الرئيسية لمحرّك البحث.

وذكرت الشركة أن "مساعد Google" الافتراضي الذي جرى تصميمه لمساعدة الأفراد في إتمام مهام مثل إجراء مكالمة هاتفية أو الاستماع للموسيقى أو التنقل خلال الازدحام المروري، سيكون متوفرًا باللغة العربية وقادرًا على فهم اللهجات المحلية في 15 دولة هي: الإمارات واليمن وسلطنة عُمان والكويت والبحرين وقطر والعراق، والمغرب والجزائر وتونس وليبيا، ولبنان والأردن وفلسطين وموريتانيا.

يذكر أنه جرى إطلاق "مساعد Google" العام الجاري، في كلّ من مصر والسعوديّة.