تويتر: منة فضالي ومحمد عطية ضمن الأبرز في تحدي المشاهير خلال 2019

11:36 ص | الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
محمد عطية

محمد عطية

كتب: حسن عثمان

أخبار متعلقة

محمد عطية عن ظهور دينا الشربيني في رقصة كيكي: "بحبها"

محمد عطية عن ظهور دينا الشربيني في رقصة كيكي: "بحبها"

"بعد التلاتين" تعيد محمد عطية للغناء.. والألبوم في الأسواق بداية 2019

"بعد التلاتين" تعيد محمد عطية للغناء.. والألبوم في الأسواق بداية 2019

27 أبريل.. محمد عطية يحيي حفلا غنائيا في مسقط

27 أبريل.. محمد عطية يحيي حفلا غنائيا في مسقط

بالفيديو| محمد عطية يطرح كليب "بيلا شاو" من ألبوم "بعد التلاتين"

بالفيديو| محمد عطية يطرح كليب "بيلا شاو" من ألبوم "بعد التلاتين"

استعرض موقع "تويتر" العالمي أهم الأحداث التي شهدتها المنصة خلال العام عن طريق استخلاص البيانات من التغريدات والوسوم وتحليلها وتسليط الضوء على أبرز القصص التي قادت المحادثات العامة حول قطاع الترفيه في مصر خلال عام 2019.

تضمنت أهم اللحظات التي شهدها تحدي المشاهير، #10YearsChallenge، تغريدات من عدة شخصيات مثل الممثل والمطرب محمد عطية، والممثل إدوارد فؤاد، والمطربة اليمنية المصرية أروى، والممثلة منة فضالي، والممثل حسن الرداد.

ولحظات تويتر هي عبارة عن سلسلة من التغريدات التي يتم دمجها في واحدة ويمكن العثور عليها في صفحة استكشاف. يتم تنسيق هذه اللحظات بواسطة فريق تويتر ومصمم خصيصاً لمختلف البلدان، بما في ذلك مصر.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

واتساب لن يعمل على هذه الهواتف بعد 22 يوما

واتساب لن يعمل على هذه الهواتف بعد 22 يوما

يتبقى حوالي 22 يوما ويدخل قرار واتساب بوقف الدعم على هواتف ويندوز، ويليها عن بعض إصدارات أي أو إس وأندرويد القديمة في فبراير.
"النوم سلطان".. تعرف على عدد ساعات الراحة الضرورية حسب العمر

"النوم سلطان".. تعرف على عدد ساعات الراحة الضرورية حسب العمر

يعد النوم من العمليات الحيوية الهامة في الجسم، وقد يتسبب عدم منح الجسم فترة كافية من النوم في الإصابة بالعديد من الأمراض.
فيديو.. امرأة تتزوج سجادة: وقعت في حبها وتقضي شهر العسل معها

فيديو.. امرأة تتزوج سجادة: وقعت في حبها وتقضي شهر العسل معها

امرأة تتزوج من سجادتها وتعدها بالحياة الجيدة حتى يفرق الموت بينهما
"شاحن مش أصلي" يتسبب في حريق 3 منازل بماليزيا

"شاحن مش أصلي" يتسبب في حريق 3 منازل بماليزيا

تسبب شاحن هاتف محمول في حريق هائل التهم 3 منازل في ماليزيا، وأدى إلى أضرار بالغة.
"مومياوات أسود".. أهم الاكتشافات الحديثة لآثار الحضارة المصرية القديمة

"مومياوات أسود".. أهم الاكتشافات الحديثة لآثار الحضارة المصرية القديمة

ازدهرت الحضارة المصرية القديمة العالم على مر العصور، واستمرت دائماً في إبهار الأثريين والعلماء والمهتمين بالتاريخ بمد التقدم الذي وصل له المصريون القدماء