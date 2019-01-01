تويتر: منة فضالي ومحمد عطية ضمن الأبرز في تحدي المشاهير خلال 2019

استعرض موقع "تويتر" العالمي أهم الأحداث التي شهدتها المنصة خلال العام عن طريق استخلاص البيانات من التغريدات والوسوم وتحليلها وتسليط الضوء على أبرز القصص التي قادت المحادثات العامة حول قطاع الترفيه في مصر خلال عام 2019.

تضمنت أهم اللحظات التي شهدها تحدي المشاهير، #10YearsChallenge، تغريدات من عدة شخصيات مثل الممثل والمطرب محمد عطية، والممثل إدوارد فؤاد، والمطربة اليمنية المصرية أروى، والممثلة منة فضالي، والممثل حسن الرداد.

ولحظات تويتر هي عبارة عن سلسلة من التغريدات التي يتم دمجها في واحدة ويمكن العثور عليها في صفحة استكشاف. يتم تنسيق هذه اللحظات بواسطة فريق تويتر ومصمم خصيصاً لمختلف البلدان، بما في ذلك مصر.