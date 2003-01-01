مهم لصحة القلب.. فائدة لا تتوقعها لغسيل الأسنان

تنظيف الأسنان عادة صحية مفيدة جدا، ويهتم الكثيرون بعدم تفويتها حتى يحافظوا على صحة الفم، إلا أن هناك فوائد أخرى قد لا تخطر ببال أحد، فالاهتمام بغسيل الأسنان مفيد للقلب أيضا ويقي من اضطرابات خطيرة.

وتوصلت دراسة جديدة نُشرت في صحيفة طب القلب الوقائي الأوروبية إلى أن تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون يمنع إصابة القلب بأمراض مثل الارتجاف الأذيني وفشل القلب، وفقا لـ"سكاي نيوز".

واستنتج الباحثون الكوريون، الذين أجروا الدراسة أن تنظيف الأسنان 3 مرات يوميا يمكن أن يساعد على التخلص من البكتيريا التي تسبب عدة اضطرابات صحية بشكل واسع.

وهذه ليست أول دراسة تؤكد وجود علاقة بين نظافة الفم وصحة الإنسان، إذ وجد علماء، في دراسات سابقة، بكتيريا فموية في الدم المصاب بجلطة.

وعلى الرغم من كل ذلك، أحيانا قد يكون الإفراط في تنظيف الفم له مفعول عكسي، والسبب هو أن الإنسان يستفيد من وجود بعض الأنواع النافعة من البكتيريا.

والإفراط في غسيل الأسنان يقتل هذه البكتيريا، لأنه لا يفرق بين الضارة والنافعة، وعندما تقل، يُصاب الجسم بارتفاع ضغط الدم، لذلك فإن الحل الأمثل هو التوازن.

واستند الباحث الرئيسي في الدراسة سونج وفريقه العلمي، إلى تحليل عينة تتكون من 161 ألفا و286 شخصا، بين عامي 2003 و2004، حاول أن يرى من خلالهم ما إذا كانت هناك علاقة بين فشل القلب وقلة النظافة في الف، واستنتج أن التنظيف السليم للأسنان يقلل عرضة الإصابة بفشل القلب بنسبة 12%.