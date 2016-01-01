بعد وفاته.. 10 معلومات عن المخرج سمير سيف

توفي المخرج الكبير سمير سيف، منذ قليل، عن عمر يناهز 72 عاما، تاركا إرثا فنيا كبيرا مع كبار النجوم والممثلين.

وقال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، إن المخرج سمير سيف، توفى إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

وتستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن المخرج سمير سيف، الذي وافته المنية منذ قليل:

- مخرج مصري، ولد في 23 أكتوبر 1947 بالقاهرة.

- تخرج في المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1969 بتقدير إمتياز.

- عُين بعد تخرجه من معهد السينما معيدا.

- اتجه للعمل كناقد سينمائي بعد التخرج من المعهد.

- بدأ كمساعد لعدد من المخرجين مثل شادي عبد السلام، يوسف شاهين، حسن الإمام وغيرهم.

- أول فيلم من إخراجه هو دائرة الانتقام، عام 1976، للفنان نور الشريف.

- أول مسلسل من إخراجه كان "الجوارح" عام 1986، بطولة صفاء أبو السعود وصلاح السعدني.

- قدم أعمالا لكبار النجوم، أبرزهم نور الشريف ومحمود عبدالعزيز وأحمد زكي، كما عمل مع الشباب أمثال منى ذكي وخالد النبوي وحنان ترك.

- يعتبر الفنان عادل إمام هو أكثر فنان تعاون معه سمير سيف.

- آخر أعماله كان فيلم أوغسطينوس ابن دموعها، عام 2016.