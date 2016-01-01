بعد وفاته.. 10 معلومات عن المخرج سمير سيف

المخرج سمير سيف
توفي المخرج الكبير سمير سيف، منذ قليل، عن عمر يناهز 72 عاما، تاركا إرثا فنيا كبيرا مع كبار النجوم والممثلين.
وقال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، إن المخرج سمير سيف، توفى إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.
وتستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن المخرج سمير سيف، الذي وافته المنية منذ قليل:
- مخرج مصري، ولد في 23 أكتوبر 1947 بالقاهرة.
- تخرج في المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1969 بتقدير إمتياز.
- عُين بعد تخرجه من معهد السينما معيدا.
- اتجه للعمل كناقد سينمائي بعد التخرج من المعهد.
- بدأ كمساعد لعدد من المخرجين مثل شادي عبد السلام، يوسف شاهين، حسن الإمام وغيرهم.
- أول فيلم من إخراجه هو دائرة الانتقام، عام 1976، للفنان نور الشريف.
- أول مسلسل من إخراجه كان "الجوارح" عام 1986، بطولة صفاء أبو السعود وصلاح السعدني.
- قدم أعمالا لكبار النجوم، أبرزهم نور الشريف ومحمود عبدالعزيز وأحمد زكي، كما عمل مع الشباب أمثال منى ذكي وخالد النبوي وحنان ترك.
- يعتبر الفنان عادل إمام هو أكثر فنان تعاون معه سمير سيف.
- آخر أعماله كان فيلم أوغسطينوس ابن دموعها، عام 2016.
يتبقى حوالي 22 يوما ويدخل قرار واتساب بوقف الدعم على هواتف ويندوز، ويليها عن بعض إصدارات أي أو إس وأندرويد القديمة في فبراير.
يعتقد البعض أن الشهرة والنجومية تجعل الجمهور يبحث عن كل ما يخص حياة النجوم، سواء زواج أو طلاق
يعد النوم من العمليات الحيوية الهامة في الجسم، وقد يتسبب عدم منح الجسم فترة كافية من النوم في الإصابة بالعديد من الأمراض.
أثار احتفال الدولي المصري حسين الشحات، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بهدفه أمام الهلال السوداني، تساؤلات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن سر
كشفت وثائق خاصة ببراءة اختراع خاصة بشركة سوني للترفية، عن تصميم وخواص جديدة لذراع تحكم متطور، يحمل شاشة من نوع LCD ومجموعة من مستشعرات الاتجاهات والسرعة والقلب.
تعليقات الفيسبوك