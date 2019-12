تسللت أفعى إلى ملعب كريكت في الهند وتسببت في إيقاف مباراة في بطولة "رانجي تروفي" المحلية، ما اضطر اللاعبون إلى التصفيق لمحاولة تخويفها.

والمباراة التي اقتحمتها الأفعى كانت بين فريقي "أندرا" و"فيداربها"، أمس الإثنين، في مدينة فيجاياوادا بولاية أندرا براديش بجنوب شرق الهند، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

وبمجرد بداية المباراة، ظهرت الأفعى في الميدان وقاطعت مجريات اللعبة بشكل فجائي، فما كان من اللاعبين إلا الانتظار بصبر وهم ينظرون إلى الأفعى تزحف عبر الملعب.

وعندما طال انتظار اللاعبين، بدأوا في التصفيق للأفعى بقوة لإبعادها، كما شارك موظفوا التنظيم في مطاردة الثعبان، وبالفعل خرجت، ولكن لم تتضح المدة التي تأخرت فيها المباراة.

SNAKE STOPS PLAY! There was a visitor on the field to delay the start of the match.



