بعد نجاح "ميدلي" رامي جمال.. أبرز الأغاني التي لحنها في مسيرته الفنية

حقق "ميدلي" الأغاني التي لحنها رامي جمال بصوته نجاحًا كبيرًا ونالت إعجاب جماهيره بشدة، منذ أداها الفنان خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس.

مقطع الفيديو الذي يحتوي على "ميدلي" رامي جمال تجاوز المليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب" بالإضافة إلى ردود فعل واسعة من الجماهير التي أثنت على أداؤه للأغاني وألحانها.

وغنى رامي جمال في الـ"ميدلي" أغنيات: "بسلم عليك- كنت تتكلم- فين لياليك- أنا مصمم- دة اللي عندي- ماتشغلش بالك- هاجي على نفسي- انت تاني- حياتي"، والتي لحنها جميعًا.

وبعد ردود الأفعال الواسعة أعلن رامي جمال عن تقديم "ميدلي" جديد من الأغنيات التي لحنها على أن يصدر واحدًا كل شهر، وذلك عبر حسابه الشخصي على "تويتر".

وتستعرض "الوطن" أبرز الأغنيات التي لحنها رامي جمال طوال مسيرته الفنية، والتي من المنتظر أن يقدمها رامي جمال في شكل "ميدلي" خلال الشهور القادمة.

أغاني لحنها رامي جمال

لحن رامي جمال للفنان تامر حسني، واحدة من أبرز أغنياته، وهي "180 درجة" التي أصدرها في 2015، وهي من كلمات محمد عاطف.

كما لحن "جمال" أغنية "دايب" لتامر حسني، والتي أصدرت عام 2008، وكانت من كلمات محمد عاطف أيضًا.

بالإضافة إلى أغنية "دة اللي عندي" التي غناها رامي جمال في الميدلي الشهير، فإنه لحن أغنية أخرى للمطربة أنغام، والتي كانت باسم "اتجاه واحد"، من ألبوم "أحلام بريئة"، ومن كلمات أمير طعيمة.

أغنية "أنا بتخان" الشهيرة للمطربة أصالة والتي أصدرتها عام 2017، كانت من ألحان رامي جمال وكلمات محمد عاطف.

الفنانة أمال ماهر أيضًا كان لها نصيب من ألحان رامي جمال في واحدة من أشهر أغانيها والتي حملت اسم "مش هامنعك" حيث أصدرتها عام 2011.

تعاون الفنان رامي جمال مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مرتين، حيث لحن لها أغنيتي "مش فارقة كتير" و"أعمل عاقلة".

وتعاون رامي جمال مع المطربة شيرين عبد الوهاب، في واحدة من أشهر أغنياتها "مش بتاعة الكلام دة"، والتي كتبها حسن عطية، وأصدرت عام 2008.

ومن المنتظر أن تتضمن "ميدلي" رامي جمال خلال الأشهر القادمة وفقًا لما أعلن، بعض من تلك الأغاني حيث تعد ضمن الأبرز في مشواره الفني كملحن.