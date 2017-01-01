واتساب لن يعمل على هذه الهواتف بعد 22 يوما

من المتوقع أن يواجه بعض مستخدمي واتساب مشكلة كبيرة في وقت لاحق من هذا الشهر، وبالتحديد لن يتمكن البعض من استخدام واتساب على هاتفه بعد 22 يوما.

وينتظر كثيرون دخول قرار المنصة التابعة لفيسبوك، بوقف الخدمة عبر أنواع معينة من الهواتف العاملة بأنظمة أي أو إي وأندرويد وويندوز، حيز التنفيذ خلال الفترة القادمة، والبداية ستكون بعد 22 يوما، بحسب صحيفة "إكسبرس" البريطانية.

وكان واتساب أكد منذ فترة على أن أي شخص لديه هاتف يعمل بنظام ويندوز سيفقد إمكانية استخدام واتساب اعتبارًا من 31 ديسمبر الجاري.

وذكر واتساب أيضا أن أجهزة أيفون التي تعمل بنظام أقدم من iOS 7، وأجهزة أندرويد التي تعمل بإصدار أقل من 2.3.7، ستتوقف الخدمة عليها اعتبارًا من 1 فبراير 2020.

تعرف على الهواتف التي لن يعمل عليها واتساب قريبا

ولن تكون هذه المرة الأولى التي يلغي فيها واتساب خدماته من على أجهزة ذات إصدارات قديمة، لذا نستعرض في السطور التالية تواريخ وإصدارات الهواتف التي توقف عليها واتساب والتي يُنتظر أن يتزقف عليها أيضا:

• Nokia Symbian S60 بعد 30 يونيو 2017.

• BlackBerry OS وBlackBerry 10 بعد 31 ديسمبر 2017.

• نوكيا S40 بعد 31 ديسمبر 2018.

• جميع هواتف ويندوز فون بعد 31 ديسمبر 2019.

• إصدارات أندرويد 2.3.7 وما قبله بعد 1 فبراير 2020.

• أيفون العامل بـiOS 7 وما قبله بعد 1 فبراير 2020.

وبرر واتساب قرار إيقاف دعم الأجهزة القديمة بالقول: "نتطلع خلال السنوات الـ7 القادمة إلى تركيز جهودنا على منصات الأجهزة المحمولة التي يستخدمها الغالبية العظمى من الناس".

وتابع "على الرغم من أن هذه الأجهزة المحمولة كانت جزءًا مهمًا مننا، إلا أنها لا تقدم نوع الإمكانات التي نحتاج إليها لتوسيع ميزات تطبيقنا في المستقبل، كان هذا قرارًا صعبًا بالنسبة لنا، ولكنه القرار الصائب من أجل منح الناس طرقًا أفضل للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة والأحباء باستخدام واتساب".