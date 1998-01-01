ربما تسبب جروح خطيرة.. تحذيرات جديدة من الهواتف المحمولة

08:52 م | الأحد 08 ديسمبر 2019
استخدام الهاتف المحمول

استخدام الهاتف المحمول

كتب: الوطن

أخبار متعلقة

5 أماكن استخدام الهاتف الذكي فيها قد يؤدي إلى الوفاة

5 أماكن استخدام الهاتف الذكي فيها قد يؤدي إلى الوفاة

قتل 4 وتسبب في عمى 2.. الهاتف الذكي يتحول إلى "سفاح"

قتل 4 وتسبب في عمى 2.. الهاتف الذكي يتحول إلى "سفاح"

بعد إصابة 2 بالعمى.. 5 نصائح لحماية عينيك من ضوء الهاتف الذكي

بعد إصابة 2 بالعمى.. 5 نصائح لحماية عينيك من ضوء الهاتف الذكي

قضى الليل أمامه.. رجل يفقد عينه اليسرى بسبب الهاتف الذكي

قضى الليل أمامه.. رجل يفقد عينه اليسرى بسبب الهاتف الذكي

تسببت الهواتف المحمولة والذكية في نقلة هائلة وجعلت التواصل بين الناس سهل للغاية، ورغم ذلك، فهذه الطفرة الإيجابية لها آثار سلبية كبيرة، إذ كشفت دراسة جديدة أنه يُصاب العديد من الأشخاص بجروح في الرأس ومناطق أخرى من جسمهم بسبب هذه الأجهزة.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن عدد المصابين بسبب الهواتف المحمولة زاد بشكل مقلق بعد 2007، أي عقب السنة التي شهدت ثورة في هذا العالم.

وأشارت الدراسة المنشورة في صحيفة "JAMA" المختصة في شؤون الطب، إلى أن بعض الأشخاص أصبحوا منغمسين في هواتفهم، حتى أثناء المشي في الشارع، ما يجعلهم عرضة للسقوط على الأرض أو الاصطدام بالأعمدة، وربما يتحولون إلى ضحايا لحوادث سير قاتلة أحيانا.

ووفحص خبير جراحة الرأس والعنق في كلية الطب "روتجرز" في نيوجرسي بوريس باسخوفر، بيانات الإصابات المتعلقة بالهاتف المحمول بين عامي 1998 و2017.

واستند بوريس في بحثه إلى سجل المستشفيات الذي يحدد طبيعة الإصابة لدى الأشخاص الذين جاؤوا إلى قسم الطوارئ، وشملت البيانات أكثر من مؤسسة صحية في أمريكا.

وتوصل بوريس، من خلال البيانات، إلى وجود 2501 من حالات الجروح المرتبطة باستخدام الهواتف المحمولة، وذلك من أصل 76 ألف إصابة في الولايات المتحدة.

واستنتجت الدراسة أيضا أن 40% من الأشخاص الذين أصيبوا بسبب الهواتف المحمولة تتراوح أعمارهم ما بين 13 و29، أي من المراهقين والشباب، كما أن الإصابة الأكثر شيوعا بينهم هي الجروح العميقة.

وهناك نوعين من إصابات الهاتف المحمول؛ الأول ناتج عن وقوع الهاتف على الوجه، أو أن شخصا ما ضرب آخر بالجهاز، والثاني، فهو بسبب الانغماس في استخدام الجهاز وعدم انتباه المستخدم إلى ما يوجد حوله.

وتؤكد الدراسة على أن عدد مصابي الهاتف أكثر من ذلك، لأن بعض الناس يذهبون إلى المستشفى للعلاج ويتحدثون عن سقوطهم في الشارع، دون أن يحددوا ما إذا كان سقوطهم قد وقع لأنهم كانوا منشغلين بالأجهزة.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

"أيقظه من النوم".. كلب يجمع أصدقائه وينتقم من سائق سيارة

"أيقظه من النوم".. كلب يجمع أصدقائه وينتقم من سائق سيارة

انتقم كلب من رجل ضربه وأوقظه من النوم يتحطيم سيارته
ديون وانتحار وسجن ووزن زائد.. "مينوش" وجد الكنز في نهاية الرحلة

ديون وانتحار وسجن ووزن زائد.. "مينوش" وجد الكنز في نهاية الرحلة

حكى مينوش الذي يبلغ من العمر 40 عامًا قصة نجاحه لـ "الوطن" بداية من أحكام بالسجن والتفكير في الانتحار حتى استطاع التغلب على كل ذلك.
بسبب الشائعات.. درة الزوجة التونسية الثانية لنور الشريف بعد وفاته

بسبب الشائعات.. درة الزوجة التونسية الثانية لنور الشريف بعد وفاته

يعتقد البعض أن الشهرة والنجومية تجعل الجمهور يبحث عن كل ما يخص حياة النجوم، سواء زواج أو طلاق
سر احتفال حسين الشحات بهدفه أمام الهلال؟ صورة تجيب

سر احتفال حسين الشحات بهدفه أمام الهلال؟ صورة تجيب

أثار احتفال الدولي المصري حسين الشحات، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بهدفه أمام الهلال السوداني، تساؤلات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن سر
بـ5 جنيهات.. 25 فائدة لزيت القرنفل: يعالج مرض مقلق للرجل ومسكن قوي

بـ5 جنيهات.. 25 فائدة لزيت القرنفل: يعالج مرض مقلق للرجل ومسكن قوي

تعددت فوائد زيت القرنفل حيث يعالج عدد من الأمراض أبرزها "السعال والربو ومطهر للجروح ومسكن قوي".