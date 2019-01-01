متحدثة بمنتدى شباب العالم.. رحلة ليزي من "أبشع امرأة" لمُلهمة عالمية

ليزي فيلاسكيز، واسم الولادة إليزابيث آن فيلاسكويز، مُلهمة وكاتبة يتابعها ملايين الشباب حول العالم، تحل ضيفة على منتدى شباب العالم المنعقد في الفترة من 14 ـ 17 ديسمبر الحالي، وأعربت عن حماسها الشديد للمشاركة في هذا الحدث الذي وصفته بـ"الرائع"، وستناقش موضوعات حول "المرأة والحق في التنمية".

30 عامًا عمر ليزي التي ولدت بمتلازمة نادرة تمنعها من زيادة وزنها، ولا يوجد سوى 3 أشخاص في العالم يعانون من هذه الحالة، تعايشت مع متلازمتها، إلا أنّها في عمر السابعة عشر اصطدمت بمقطع مرئي على يوتيوب يصفها بأنّها "أبشع امرأة في العالم".

نشرت سيرتها الذاتية عام 2010 باللغتين الإنجليزية والإسبانية، وكتابها الثاني بعنوان "كن جميلا.. كن أنت"، يهدف لتعليم الناس إيمانهم بأنفسهم بعيدا عن مظهرهم الخارجي.

مرضها نادر وفوجئت بوصفها بـ"أبشع امراة في العالم" في سن الـ17

من هذا المقطع انطلقت رحلة "ليزي" المناهضة للبلطجة، وانتقلت حتى أصبحت متحدثًا تحفيزيًا ناجحًا للغاية وناشطة في مكافحة البلطجة ومؤلفة ونجمة على YouTube.

حصلت Lizzie Velásquez على درجة أكاديمية، وألّفت 3 كتب، وهي متحدثة ملهمة في أحداث مثل TED، وتيد هي منظمة غير ربحية مكرّسة لأفكار تستحق النشر، تجمع مؤتمراتهم بين العديد من المفكرين والأكثر روعة في العالم، والذين يواجهون تحديًا في التحدث عن حياتهم خلال 18 دقيقة أو أقل، وشاهد ليزي ما يقرب من 4 ملايين شخص في أقل من شهر واحد.

ليزي التي ولدت في ولاية تكساس الأمريكية عمياء في عينيها اليمنى غير مرضها النادر، ما جعلها تمزح على نفسها في أحد لقاءها في "تيد" بأنّها تستطيع أن تأكل ما تشاء دون أن يزيد وزنها حيث قالت: "جيد تمامًا كما يبدو".

ويشهد منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة التي تنطلق 14 ديسمبر الحالي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور آلاف الشباب والفتيات من مختلف جنسيات العالم، 12 جلسة متنوعة، تناقش العديد من القضايا المهمة في مجالات مختلفة.