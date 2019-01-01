زوج صيني يتحول إلى كرسي لتجلس زوجته الحامل.. الحب يعمل أكتر من كدة

الإعلامي عمرو أديب
عرض الإعلامي عمرو أديب، فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، لزوج صيني جعل من نفسه كرسيا لزوجته الحامل بأحد المستشفيات لعدم وجود مقعدا فارغا.
وقال "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "mbc مصر": "يا عيني حامل ومش عارفه تقعد، فقالها يا حبيبتي أنا الكرسي، وقالها اقعدي واستريحي".
وأضاف ضاحكا: "وسألته فين العصير قالها اتفضلي أهو"، وتساءل: "كام راجل في مصر والعالم العربي مستعد إنه يتحول لكرسي من أجل زوجته الحامل".
وتابع: "راجل محترم وهي يا عيني مش لوحدها دا العيل جوا، الراجل عشان بقى المكان زحمة ومفيش كراسي، أبى إن مراته تقعد على الأرض".
وردد أديب: "كلنا هذا الرجل"، و"أي حد عايز يقعد يقعد، ولا يهمنا، يا سلام ورقبتنا فداء زوجاتنا وستاتنا".
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