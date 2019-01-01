هاني الناظر: البهاق لا يحمل عدوة.. ويمكن علاجه بطرق حديثة

02:02 ص | الأحد 08 ديسمبر 2019
الدكتور هاني الناظر

الدكتور هاني الناظر

كتب: محمد أسامة رمضان

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قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إن هناك طرق علاج حديثة لمرض البهاق، مؤكدا أن "الأمل دائما موجود".

وأضاف "الناظر" خلال مداخلة له ببرنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والإعلامية ريهام إبراهيم، على شاشة "cbc"، أن مرض البهاق تسبب في ضجة كبيرة الفترة الماضية، "المرض مناعي غير معدي، والمقصود بذلك أنه ناتج عن نشاط في الجهاز المناعي، على إثره أفرز الجسم أجساما مضادة وترك مكانها اللون الأبيض، وليس منه أي خوف ونستطيع أن نخالط المرضى به".

وتابع أنه من خلال وجوده بالبرنامج سيقوم باستقبال الأسئلة والاستفسارات، وتصحيح الكثير من المفاهيم المغلوطة، "نتعرض أوقات كتير من خلال متابعتنا للسوشيال ميديا لأمور تخص الصحة بعضها يسبب المشاكل واحنا هنواجه دا".

وانطلقت أمس الأحد، أولى حلقات برنامج التوك شو "من مصر"، على قناة "cbc" الفضائية، وذلك في تمام الـ11 مساء، تقديم الإعلامي عمرو خليل، والإعلامية ريهام إبراهيم، حيث سيظهر الدكتور هاني الناظر، في لقاء شهري بالبرنامج.

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