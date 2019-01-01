بلايستيشن 5 المنتظر.. ذراع تحكم مستطيلي وأغاني أثناء اللعب

مع اقتراب موعد اطلاق النسخة الخامسة من أشهر أجهزة الألعاب الإلكترونية وأكثرها انتشاراً في التاريخ، انتشرت العديد من التكهنات والمعلومات والصور والفيديوهات المسربة، الرسمية وغير الرسمية، المتعلقة بجهاز بلايستيشن (PlayStation 5)، الذي يتوقع طرحه في الأسواق العام القادم.

تسريب جديد ظهر على شبكة الإنترنت، لطلب براءة اختراع تقدمت به شركة "بلايستيشن"، للمكتب الأمريكي لبراءة الاختراع والعلامات التجارية، يظهر فيه رسوماً توضيحية وصورا تخيلية لذراع تحكم، يحمل علامة "بلايستيشن" التجارية، إضافة إلى شاشة بتقنية (LCD)، وفقاً لما نشرته صحيفة "Daily Mail" الإنجليزية.

أظهرت الرسوم والصور المسربة، تصميماً جديداً غير مألوف، لذراع تحكم مستطيل الشكل وذي حواف مستقيمة، خال من أي جوانب أو أركان دائرية مثل باقي أجهزة التحكم التي طرحتها الشركة مع كل النسخ السابقة.

عدد الأزرار وتقسيمها يعتبر مشابهاً للتصميمات السابقة، حيث يحمل الذراع في جزئه الأيسر الأزرار الخاصة بالاتجاهات (Directional Pad) ، بينما يحمل الجانب الأيمن الأزرار الأربعة الخاصة بالتفاعل مع أحداث وشخصيات اللعبة، كما يوجد أيضاً زرين إضافيين بمقدمة الذراع، يستعملان للقيام بوظائف ثانوية.

إضافة إلى الشكل الجديد، فإن ذراع التحكم المستقبلي سيحمل العديد من المفاجئات السارة، حيث تقول براءة الاختراع إن الذراع يمكنها الاتصال بجهاز الالعاب "بلايستيشن"، إضافة إلى أجهزة الكمبيوتر وأجهزة التليفزيون الذكية، لتمكين المستخدم من التحكم بالقوائم واختيار البرامج أو القنوات أو الملفات التي يريدها.

سيتمكن المستخدم أيضاً من اللعب على أجهزة الكمبيوتر المختلفة، إضافة إلى الاستمتاع بألعاب الكمبيوتر على أجهزة التليفزيون الذكية، مع إمكانية الذراع للاتصال بالإنترنت والاتصال بالأجهزة الأخرى باستخدام تقنية البلوتوث (Bluetooth)، كما تظهر الصور القائمة المقترحة التي ستعرضها الشاشة الموجودة بالذراع، والتي تضم اختيار لمشاهدة البث التليفزيوني، ومراجعة البريد الإلكتروني، ومشاهدة الصور، بينما يعتقد الخبراء أن الذراع ستسمح أيضاً بالاستماع للأغاني ومشاهدة مقاطع الفيديو كليب.

الذراع الجديدة ستأتي أيضاً مزودة بمستشعرات شبيهة بتلك الموجودة بالهواتف الذكية، حيث يظهر في الصور والوثيقة المصاحبة لها، وجود مستشعر تحديد الاتجاهات (gyroscope)، ومستشعر قياس التسارع (accelerometer)، إضافة إلى مستشعر لضربات القلب (heart rate sensor)، ومستشعر لبصمة الإصبع (Fingerprint Sensor).

يدل وجود مستشعري التسارع وتحديد الاتجاهات، على إمكانية تحديد الذراع للطريقة التي يمسكها بها المستخدم، والاتجاه الذي يحرك فيه الذراع، مما سيسمح بالتحكم في بعض شخصيات الألعاب عن طريق إمالة الذراع في اتجاهات مختلفة، كما ستتمكن الذراع من تحديد مكان المستخدم، سواء كان داخل المنزل أو خارجه، أو في منزل أحد الأصدقاء، وسيتمكن المستخدم من استخدامها لعرض الخرائط أثناء تواجده خارج المنزل.