بسبب الشائعات.. درة الزوجة التونسية الثانية لنور الشريف بعد وفاته

09:52 م | السبت 07 ديسمبر 2019
حتى بعد الوفاة شائعات الزواج تطارد نور الشريف

حتى بعد الوفاة شائعات الزواج تطارد نور الشريف

كتب: منى السعيد

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يعتقد البعض أن الشهرة والنجومية تجعل الجمهور يبحث عن كل ما يخص حياة النجوم، سواء زواج أو طلاق، لكن بعض الفنانين الذين تركوا بصمة في الحياة الفنية، لم تتركهم الشائعات حتى وفاتهم، ومنهم النجم الراحل نور الشريف.

فخلال الأيام الماضية انتشرت شائعة على السوشيال ميديا تزعم زواج الفنان الراحل نور الشريف من التونسية درة زروق، التي شاركته آخر أفلامه "بتوقيت القاهرة".

وعلقت الفنانة التونسية درة على تلك الشائعة عبر مشاركتها منشورا على صفحتها الشخصية على موقع "فيس بوك" قائلة: "مروجو الإشاعات الكاذبة على الفيسبوك وكل من ينشرها ويعلق عليها اتقوا الله وكفاية تشويه للناس المحترمة بكلام مفبرك ولا يمت للحقيقة بصلة.. شيء سخيف فعلا".

ولم تكن درة الفنانة التونسية الأولى التى تلاحقها شائعات زواجها من الراحل نور الشريف، إنما طاردته شائعة زواجه بالفنانة ساندي التونسية، وتناولت عدة صحف تونسية الخبر وأكدت الزواج.

وتمادت بعض الصحف لتؤكد أن سبب انفصال نور الشريف من الفنانة بوسي هي ساندي التونسية، وأنها جاءت عقب الوفاة لتلقي العزاء، وتسبب هذا في حدوث مشاداة بينها وبين الفنانة بوسي، انتهت بالتعدي على الأخيرة بالضرب، مما جعلها تلجأ لتحرير محضر في قسم الشرطة، لتعود الأخبار من جديد أن ساندي تطالب بحقها في الميراث.

ظلت تلك الشائعة رائجة وتردد بقوة حتى نفاها نفيب المهن التمثيلية أشرف زكي، الذي قال في تصريحات سابقة: "حسبنا الله ونعم الوكيل على هذه الشائعات".

وعلقت الفنانة بوسي خلال لقائها مع الإعلامية رغدة شلهوب ببرنامج 100 سؤال والمذاع على قناة الحياة عام 2016، أنها لم تسمع باسم الفنانة ساندي من قبل وأنه ليس لها علاقة بانفصالها عن الفنان الراحل.

أما الفنانة ساندي فقد نفت تلك الشائعة قائلة أنها تحب نور الشريف كأستاذ، مؤكدة أن الصداقة فقط هي ما كانت تربطها بالفنان الكبير الذي أتاح لها التمثيل في دور مهم في فيلم دم الغزال".

وكان الفنان نور الشريف قد رحل عن عالمنا في 11 أغسطس عام 2015 بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة عن عمر ناهز 69 عاما.

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