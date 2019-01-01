رغم البرد "فايلر" يرتدي "نص كم" أثناء مباراة الأهلي.. إليك السبب

12:35 ص | السبت 07 ديسمبر 2019
فايلر مدرب النادي الأهلى يحضر المباراة بتيشرت نصف كم

فايلر مدرب النادي الأهلى يحضر المباراة بتيشرت نصف كم

كتب: منى السعيد

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استطاع من خلال المباراة أن يرسم البسمة على وجوه جماهير النادي الأهلي، حيث حقق المدرب السويسري رينيه فايلر انتصارا على نادي الهلال السوداني بنتيجة 1-2 لصالح الشياطين الحمر، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا.

وكما أبهر الجمهور بأداء اللاعبين، أدهشهم أيضا بملابسه التي تناقضت تماما مع برودة الجو حيث وصلت درجة الحرارة لـ18 درجة، ففي الوقت الذي حرص فيه الجمهور على ارتداء ملابس ثقيلة، والأمر ذاته بالنسبة للطاقم الفني داخل الملعب، غرد فايلر وحده خارج السرب وارتدى تيشرت نصف كم.

ولا يعتبر هذا الأمر غريبا، حيث يعتبر الطقس في مصر "صيفي" بالنسبة للسويسري فايلر الذي تصل درجة الحرارة في وطنه إلى 4 درجات مئوية في الأيام المعتدلة، بينما تنتقص وتصل إلى تحت الصفر في أيام الشتاء القارس.

وتقع سويسرا ضمن المنطقة الشمالية، وتنقسم البلاد إلى طبيعتين مناخيتين بسبب وجود سلسلة جبال الألب، حيث يسود الجو مناخ معتدل في الهضاب والأودية السفلية، ويبلغ المعدل السنوي لدرجة الحرارة حوالي 10 درجات مئوية، وتتراوح درجة الحرارة في أشهر الشتاء بين 2 تحت الصفر، و7،  كما يكثر سقوط الثلوج في الجبال والمرتفعات وتبقى قمم الجبال الشاهقة مغطّاة بالثلوج طوال العام.

يذكر أن هيئة الارصاد الجوية قد أعلنت أن طقس الجمعة مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على باقي الأنحاء نهارا بارد ليلا.

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