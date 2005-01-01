قبل موقعة الأهلي ضد الهلال.. معلومات عن منافس المارد الأحمر

07:01 م | الجمعة 06 ديسمبر 2019
قبل موقعة الأهلي ضد الهلال.. معلومات تاريخية عن منافس المارد الأحمر

قبل موقعة الأهلي ضد الهلال.. معلومات تاريخية عن منافس المارد الأحمر

كتب: حسن شحاته

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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الهلال السوداني، في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة العربية.

ويمتلك نادي الهلال السوداني تاريخ كبير في القارة الأفريقية سواء على مستوى مشاركاته القارية أو المحلية منذ نشأته، نرصد لكم أبرزها في التقرير التالي..

بداية تأسيس نادي الهلال

تأسس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السوداني في فبراير 1930، ليصبح أول نادي عربي يطلق عليه هذا الاسم، قبل أن ينتشر في مختلف الدوريات العربية فيما بعد، أبرزها الهلال السعودي، كما أنه يعد أحد قطبي الكرة السودانية.

ويطلق على الهلال السوداني أيضا "نادي الهلال للتربية" وهو الاسم الموجود على شعار النادي، كما أن جماهير الفريق تطلق عليه العديد من الألقاب أبرزها الموج الأزرق، وسيد البلد.

أبرز إنجازات الهلال في البطولات المحلية

نجح الهلال السوداني في تحقيق العديد من الإنجازات التاريخية في البطولات المحلية، حيث يمتلك الفريق في خزائنه 26 لقبا لبطولة الدوري السوداني، كان من بينها 11 لقبا منذ بداية الألفينات.

وكان أبرز تتويجاته في أعوام 2005، 2007، 2012، حيث تمكن من اقتناص اللقب في الثلاثة مواسم دون التعرض لأي خسارة. كما تمكن من الحصول على بطولة كأس السودان 7 مرات، كان من بينها 6 ألقاب منذ بداية الألفينات.

وكان آخر تتويجات الهلال بلقب الكأس عام 2006، عندما نجح في حصد اللقب على حساب هلال الأبيض، بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف.

أبرز إنجازات الهلال في البطولات الأفريقية

كان أبرز إنجازات الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا، الوصول إلى نهائي دوري الأبطال مرتين، جاءت الأولى عام 1987، عندما فقد اللقب بعد الخسارة أمام الأهلي بنتيجة 2-0 في مباراة الإياب، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي. وجاءت المرة الثانية عام 1992، وخسر وقتها من الوداد البيضاوي المغربي، بعدما تفوق الأخير بنتيجة 2-0 في مباراة الإياب، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

وكانت أبرز إنجازاته في بطولة الكونفدرالية، الوصول إلى المربع الذهبي مرتين، جاءت الأولى عام 2010، حيث ودع البطولة من الدور نصف النهائي بعد الخسارة من الصفاقسي التونسي بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بعد نهاية مباراتي الذهاب والإياب بفوز كل فريق في مباراة بهدف نظيف. بينما ودع من الدور نصف النهائي للمرة الثانية في بطولة الكونفدرالية، بعد الخسارة أمام دجوليبا المالي بركلات الترجيح بنتيجة 8-7.

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