مسابقة للكلاب ذات الاحتياجات الخاصة في مهرجان محبي الحيوانات الأليفة

مهرجان عائلي لمحبي الحيوانات الأليفة، ينطلق بعد ظهر اليوم في حديقة مركز الطفل للحضارة والإبداع بمتحف الطفل في مصر الجديدة، ويستمر لمدة يومين بحضور نحو ألف مالك للحيوانات الأليفة بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي حول العناية والرفق بالحيوانات وتدريبها.

ويتضمن المهرجان عددا من المسابقات منها مسابقات "أليف" للكلاب، والتي أعلنت، صباح اليوم، من خلال صفحتها الرسمية عن جدول الفعاليات المتوقعة لليوم الأول والتي تبدأ في الرابعة بعد ظهر اليوم، ببطولة "أليف" الأولى لصغار، "الهاندلرز للأطفال"، يليها تسليم الكؤوس والجوائز للفائزين، بينما تضم الفقرة الثانية من المهرجان، البطولة الأولى للكلاب ذات الاحتياجات الخاصة.

وتشهد كل نصف ساعة من المهرجان، بطولة لفصيل مختلف من الكلاب، تتنوع بين الكلاب الـ"جيرمان شيبرد" البيضاء والسوداء، والـ"هاسكي" ذات الشعر الطويل والقصير، والـ"روت وايلر"، كما يضم المهرجان بطولة الكلاب من جميع الفصائل "أول بريد" والتي تمتد لما يزيد على الساعة.

ويجري تحكيم البطولات، بواسطة لجنة متخصصة تضم سبعة حكام، حيث يتم تحديد الحيوانات الأليفة أو الكلاب الفائزة، وتسليم الكؤوس والجوائز إلى جانب الرعاة، على المسرح، عقب انتهاء كل بطولة، كما تختار اللجنة الفائزين من فئات مختلفة تتنوع بين "أفضل مالك" و"أفضل حيوان أليف".

وأعلنت الصفحة المخصصة للفعالية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قبل أيام، تعاونها مع المدرسة المصرية للفروسية، لتوفير خيول يمكن لرواد المهرجان وأطفالهم التسابق بها واللعب معها، كما أعلنت عن وجود مسابقة أخرى مخصصة للزواحف.

ويستضيف المهرجان عيادة متنقلة تتيح الكشف المجاني وعمل سونار للقطط والكلاب بواسطة أطباء متخصصين كما توفر خدمات الإسعاف حال تعرض أي من الحيوانات الأليفة المشاركة في المهرجان للإصابة أثناء البطولات.

ويضمن المهرجان لمرتاديه، تجربة ثرية، من حيث العناية بحيواناتهم الأليفة حيث يستضيف شركة عالمية لبيع الأغذية المخصصة للكلاب والقطط كوجبات رئيسية أو "سناكس"، مع ضمان جودتها ومكوناتها الصحية، كما يستضيف شركات للمستلزمات العلاجية للحيوانات الأليفة من الأدوية والفيتامينات المراهم الوقائية والعلاجية التي تضمن سلامة الحيوان وصاحبه، ووقايتهم من التعرض لأي أمراض محتملة.