بالفيديو.. سقوط مروع للاعبة جمباز من ارتفاع 8 أمتار أثناء العرض

11:05 م | الخميس 05 ديسمبر 2019
لاعبة الجمباز الروسية يفغينيا أسونوفا

لاعبة الجمباز الروسية يفغينيا أسونوفا

كتب: الوكالات

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سقطت لاعبة الجمباز الروسية يفغينيا أسونوفا من ارتفاع 8 أمتار عن الأرض، أثناء مشاركتها في بطولة للجمباز الهوائي في العاصمة اللاتفية ريغا.

وأثناء قيام أسونوفا بجملتها الحركية حدث خطأ تنظيميا فادحا، حيث انفلتت الحلقة المثبتة بالسقف والتي من المفترض أن تكون مهيئة لحمل أوزان كبيرة، لتسقط أسونوفا وترتطم بالأرض بطريقة مؤلمة.

وتم نقل أسونوفا فورا للمشفى ليتبين بعد الفحوص أنها تعرضت لكسر ضلعين ورض في النخاع الشوكي أدى إلى فقدانها القدرة على الإحساس بطرفيها السفليين.

وقامت أسونوفا بطمأنة محبيها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "فكونتاكتي"، وذكرت بأنها بدأت رحلة طويلة من العلاج في العاصمة موسكو، تحتاج خلالها لعدد من العمليات الجراحية وفترة لا بأس بها لإعادة التأهيل.

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