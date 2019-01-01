فيديو.. المرصد الأوروبي: الشمس ستلتهم الأرض مستقبلا

11:16 م | الخميس 05 ديسمبر 2019
فيديو : المرصد الأوربي الشمس ستتوسع وتلتهم الأرض بعد أن تدمرها

فيديو : المرصد الأوربي الشمس ستتوسع وتلتهم الأرض بعد أن تدمرها

كتب: الوطن

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في يوم ما ستنتهي كل الأشياء الجميلة، ولن تكون شمسنا استثناء، آنذاك، وهو ما حاول المرصد الجنوبي الأوروبي توضيحه عبر مقطع فيديو نشره مؤخرا.

"التصحر، موجات تسونامي، الاحتباس الحراري، ذوبان الجليد وغرق كوكب الأرض، كويكب عملاق"، كلها توقعات حاول العلماء على مدار سنوات طويلة وضعها في نظريات من أجل التنبؤ بنهاية الأرض.

وكشف المرصد الجنوبي الأوروبي "ESO"، خلال مقطع فيديو عن نهاية مفزعة ومرعبة لكوكب الأرض على يد النجم المتوهج العملاق "الشمس"، وفقا لـ"روسيا اليوم".

أوضح الفيديو نظرية فناء الأرض بسبب الشمس، حيث أن الشمس هي نجم يحرق الهيدروجين داخل نواتها طوال حياتها، وبمجرد نفاذ وقودها، ستتوسع لتصبح قرصا عملاقا أحمر، وتصبح أكبر مئات المرات من حجمها الحالي، ثم تدمر أي شيء في طريقها، وكوكب الأرض في المقدمة.

وأشار المرصد إلى أنها "مسألة وقت فقط، قبل أن تصل الشمس إلى هذه المرحلة من حياتها، والتي تقدر بنحو 5 مليارات سنة، وفي نهاية حياتها، ستتخلص الشمس من طبقتها الحمراء الخارجية، وتترك ورائها قلبها شديد الكثافة، الذي يحترق ويتوهج بشدة متحولا إلى ما يعرف باسم (القزم الأبيض)".

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