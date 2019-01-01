"عاملهم عقدة".. السفارة الإسرائيلية تحذف تعزيتها في شعبان عبد الرحيم

10:43 م | الخميس 05 ديسمبر 2019
السفارة الاسرائيلية تحذف تعزيتها في شعبان عبد الرحيم

السفارة الاسرائيلية تحذف تعزيتها في شعبان عبد الرحيم

كتب: منى السعيد

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حذف الحساب الرسمي للسفارة الإسرائيلية في القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تعزيتها في وفاة المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، الذي وافته المنية أول أمس الثلاثاء بسبب أزمة قلبية.

وكانت السفارة الإسرائيلية نشرت تعليقًا على وفاة المطرب الشعبي قائلة: "تعرب سفارة دولة إسرائيل عن خالص تعازيها للشعب المصري في وفاة المغني شعبان عبد الرحيم (شعبولا)، على الرغم من الجدل والخلاف خفيف الظل، فإننا ندرك أن شعبولا كان فناناً موهوباً للغاية، وكان حقا صاحب شعبية جارفة.. وداعا شعبولا – وليرحمك الله".

وجاء حذف التعزية مساء اليوم الخميس، بعد أقل من 18 ساعة على نشرها.

وتوفي شعبان عبد الرحيم، الثلاثاء الماضي في أحد المستشفيات في القاهرة، وكان قد تعرض لأزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى، وهو من مواليد 1957، وحقق المطرب الشعبي نجاحا غنائيا بسبب أغنيته "أنا بكره إسرائيل"، و"هبطل السجاير".

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