"ما سابش غير دراعه ورجله".. دب متوحش يلتهم شخصا في روسيا

08:40 ص | الخميس 05 ديسمبر 2019
دب روسي يقتل شخصا

دب روسي يقتل شخصا

كتب: كريم عثمان

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اقتحم دب بني منزلا مكونا من طابقين في قرية فيتيمسكي، بمنطقة إيركوتسك بمقاطعة مامسك تشويسكي الروسية، والتهم مالك المنزل سيرجي فادييف، حتى إنه لم يتبقَ منه سوى ذراع وساق.

ولم يكتف الدب بذلك، فقد قتل كلب فادييف، الذي كان يعمل سائقا لسيارة إطفاء في وحدة الإطفاء بالقرية، وفقا لما ذكره السكان المحليون، الذين قالوا إن فادييف كان يعيش بمفرده، بحسب سكاي نيوز.

وغطى الدب البني ذراع "فادييف"، البالغ من العمر 66 عاما، وساقه ببطانية، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، وكأنه ينوى العودة لاستكمال وجبته.

وشوهدت مخالب الدب خارج منزل الضحية، حيث اقتحم المنزل بعد أن حطم النافذة، وفقًا لما قاله الجيران، وتم وضع القرية في حالة طوارئ، ومنع جميع سكانها من الخروج من منازلهم.

وعثرت الشرطة على ما تبقى من جثة فادييف، وفي وقت لاحق عثر على جثة الدب، البالغ وزنه أكثر من 100 كيلو.

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