"ما سابش غير دراعه ورجله".. دب متوحش يلتهم شخصا في روسيا

دب روسي يقتل شخصا
اقتحم دب بني منزلا مكونا من طابقين في قرية فيتيمسكي، بمنطقة إيركوتسك بمقاطعة مامسك تشويسكي الروسية، والتهم مالك المنزل سيرجي فادييف، حتى إنه لم يتبقَ منه سوى ذراع وساق.
ولم يكتف الدب بذلك، فقد قتل كلب فادييف، الذي كان يعمل سائقا لسيارة إطفاء في وحدة الإطفاء بالقرية، وفقا لما ذكره السكان المحليون، الذين قالوا إن فادييف كان يعيش بمفرده، بحسب سكاي نيوز.
وغطى الدب البني ذراع "فادييف"، البالغ من العمر 66 عاما، وساقه ببطانية، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، وكأنه ينوى العودة لاستكمال وجبته.
وشوهدت مخالب الدب خارج منزل الضحية، حيث اقتحم المنزل بعد أن حطم النافذة، وفقًا لما قاله الجيران، وتم وضع القرية في حالة طوارئ، ومنع جميع سكانها من الخروج من منازلهم.
وعثرت الشرطة على ما تبقى من جثة فادييف، وفي وقت لاحق عثر على جثة الدب، البالغ وزنه أكثر من 100 كيلو.
يستخدم الكثيرون الثوم في العديد من الوجبات الغذائية ويعتبرونه مهما للغاية حتى إنهم يقومون بتخزينه لاستخدامه طوال العالم لما يعطيه من مذاق جيد للطعام.
وفاة الفنان شعبان عبدالرحيم، عن عمر ناهز 62 عاما
مع رحيل الفنان شعبان عبدالرحيم، نعرض بداية المطرب الشعبي الفنية ومعاناته في البدايات، وسر اختيار اسمه الفني
مصر تقدماً ملحوظاً جعلها تدخل ضمن قائمة الدول مرتفعة الأداء حيث أحرزت نجاحا في مجال انبعاثات غازات الاحتباس الحراري باحتلالها المركز الخامس فيه
أصيبت طفلتي الصغيرة بجروح عميقة بعد أن انفجر شاحن محمول موصل بالكهرباء، وترك في يدها حروق عميقة.
تعليقات الفيسبوك