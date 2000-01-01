بيعمل إيه هنا؟.. "حصان" يثير رعب وغضب ركاب طائرة أمريكية

فوجيء ركاب إحدى الرحلات الجوية بمسافر غير متوقع ينضم لهم، حيث تسبب في حالة من الغضب والرعب بين الركاب بعدما تبين أنه "حصان".

وفوجئ ركاب الدرجة الاقتصادية لإحدى رحلات الطيران التابعة لشركة أمريكية، بحصان صغيرعلى وجهه قناع أزرق يقف أمام مقاعد راكبين، مع وجود ملحوظة حول عنقه كتب عليها :"إن هذا الحصان موجود بشكل قانوني على متن الطائرة، وهو حيوان خدمة ومدرب بشكل جيد للغاية من أجل المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة"، وفقا لصحيفة "إكسبرس" البريطانية.

وشارك الركاب صورة الحصان عبر موقع تبادل الصور الشهير "انستجرام"، وعبروا من خلال تعليقاتهم عن استيائهم من وجود الحصان وقلقهم من النظافة الشخصية والأمراض، ليحصد المنشور أكثر من 900 تعليق، مع تساؤل البعض عما إذا كانت الصورة حقيقية.

وأثار المنشور، جدلا كبيرا بين رواد السوشيال ميديا، وقال أحد المستخدمين :"إن أمر حيوانات الدعم هذا خرج عن السيطرة، ماذا حدث للقطط والكلاب؟".

بينما علق مستخدم آخر قائلا: "كيف سيؤثر الحصان الصغير على إجراءات إخلاء الطائرة في حالة الطواريء؟".

فيما قال أحد رواد السوشيال ميديا: "سأدفع الكثير من أجل الجلوس بجانب حيوان خدمة نظيف ومدرب على متن طائرة بدلا من الجلوس بجانب إنسان"، فيما عبر آخر عن سعادته بوجود الحصان قائلا: "حيوانات الخدمة مدربة بشكل منظم للغاية وأخلاقها أفضل من البشر".

ويذكر أنه في العام الحالي، تغيرت إرشادات الطائرات الأمريكية، بحيث سمحت للركاب بأخذ حيوانات الخدمة على متنها.