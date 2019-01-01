تجعلك تتحكم فيمن يتصل بك.. خاصية جديدة في هواتف آيفون

12:10 ص | الأربعاء 04 ديسمبر 2019
في التفضيلات داخل الإعدادات يمكن تغيير خاصية عدم الإزعاج

في التفضيلات داخل الإعدادات يمكن تغيير خاصية عدم الإزعاج

كتب: وكالات

أخبار متعلقة

آندرويد أو آيفون.. مزايا موجودة في هاتفك قد لا تعرفها

آندرويد أو آيفون.. مزايا موجودة في هاتفك قد لا تعرفها

تحذير.. فيس بوك يفتح كاميرا آيفون سرًا

تحذير.. فيس بوك يفتح كاميرا آيفون سرًا

إطلاق واتساب جديد لهواتف آيفون قريبا

إطلاق واتساب جديد لهواتف آيفون قريبا

جوجل تصدم مستخدمي آيفون.. الهواتف مصابة بـ خلل

جوجل تصدم مستخدمي آيفون.. الهواتف مصابة بـ خلل

طورت شركة الهواتف الذكية آبل، من أجل خصوصية المستخدمين وتأمين راحتهم، خاصية عدم الإزعاج "Do Not Disturb"، الموجودة على أجهزتها أيفون.

وكان الحل لمنع الإزعاج، هو تشغيل وضع الطيران على الهاتف، لكن تطوير تلك الخاصية، جعل من الممكن التحكم في الأشخاص، الذين ترغب في تلقي مكالمات منهم، من خلال إضافتهم إلى قائمة "المفضلات"، وفقَا لما ذكره موقع "سكاي نيوز"، نقلا عن وكالة "دي بي إيه" الألمانية.

وتستخدم هذه الخاصية، في نظام IOS من أجل منع بعض المكالمات الهاتفية، حسب رغبة المستخدم، وذلك من خلال ضبط الهاتف على وضعية "عدم الإزعاج"، والسماح لبعض للأرقام المسجلة بالاتصال.

وأوضحت مجلة "سي تي" الألمانية، أن المستخدم يحتاج للتسجيل الدخول إلى خدمة الحوسبة السحابية عبر متصفح الويب، ثم الانتقال إلى قسم "جهات الاتصال"، ثم النقر على أيقونة زائد (+) الموجودة أسفل الجانب الأيسر، بهدف إنشاء مجموعة يمكن إضافة أي جهة اتصال إليها، مثل الزوجة أو الأطفال أو زميل العمل، وبالتالي يمكن للمستخدم أن ينشئ عدة مجموعات.

وعند القيام بضبط خاصية "عدم الإزعاج" في إعدادات هاتف آيفون، سيظهر خيار "السماح بالمكالمات الهاتفية" من المجموعات التي جرى إنشائها حديثا.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

كيتو دايت هو السر.. نقاش يتحدى الأكل ويفقد 88 كيلو خلال عام واحد

كيتو دايت هو السر.. نقاش يتحدى الأكل ويفقد 88 كيلو خلال عام واحد

قرر محمد برهامي الذي يبلغ من العمر 44 عامًا من فقدان وزنه، ليخسر 88 كيلو جراما خلال عام بعد إتباعه نظام الكيتو ومواجهة انتقادات المحيطين به بشكل أفضل
الثوم سلاح ذو حدين.. فوائده عديدة وتخزينه في الثلاجة يؤدي للتسمم

الثوم سلاح ذو حدين.. فوائده عديدة وتخزينه في الثلاجة يؤدي للتسمم

يستخدم الكثيرون الثوم في العديد من الوجبات الغذائية ويعتبرونه مهما للغاية حتى إنهم يقومون بتخزينه لاستخدامه طوال العالم لما يعطيه من مذاق جيد للطعام.
على كرسي متحرك.. آخر ظهور للفنان شعبان عبدالرحيم قبل وفاته

على كرسي متحرك.. آخر ظهور للفنان شعبان عبدالرحيم قبل وفاته

وفاة الفنان شعبان عبدالرحيم، عن عمر ناهز 62 عاما
منها السكر والملح.. 9 عادات يومية تدمر الكلى

منها السكر والملح.. 9 عادات يومية تدمر الكلى

نستعرض أبرز العادات اليومية التى تؤثر بالسلب على الكلى
"كومباوند المقابر": حراسة واستراحة للزوار.. والدخول بـ"ID"

"كومباوند المقابر": حراسة واستراحة للزوار.. والدخول بـ"ID"

مقابر أشبه بـ«الكومباوند»، عبارة عن مجموعة من الأحواش المزينة بالنقوش الإسلامية، ومحاطة بأسوار عالية وبوابات يجلس أمامها أفراد أمن وطقم حراسة، شكل جديد للمقابر