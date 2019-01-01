تجعلك تتحكم فيمن يتصل بك.. خاصية جديدة في هواتف آيفون

طورت شركة الهواتف الذكية آبل، من أجل خصوصية المستخدمين وتأمين راحتهم، خاصية عدم الإزعاج "Do Not Disturb"، الموجودة على أجهزتها أيفون.

وكان الحل لمنع الإزعاج، هو تشغيل وضع الطيران على الهاتف، لكن تطوير تلك الخاصية، جعل من الممكن التحكم في الأشخاص، الذين ترغب في تلقي مكالمات منهم، من خلال إضافتهم إلى قائمة "المفضلات"، وفقَا لما ذكره موقع "سكاي نيوز"، نقلا عن وكالة "دي بي إيه" الألمانية.

وتستخدم هذه الخاصية، في نظام IOS من أجل منع بعض المكالمات الهاتفية، حسب رغبة المستخدم، وذلك من خلال ضبط الهاتف على وضعية "عدم الإزعاج"، والسماح لبعض للأرقام المسجلة بالاتصال.

وأوضحت مجلة "سي تي" الألمانية، أن المستخدم يحتاج للتسجيل الدخول إلى خدمة الحوسبة السحابية عبر متصفح الويب، ثم الانتقال إلى قسم "جهات الاتصال"، ثم النقر على أيقونة زائد (+) الموجودة أسفل الجانب الأيسر، بهدف إنشاء مجموعة يمكن إضافة أي جهة اتصال إليها، مثل الزوجة أو الأطفال أو زميل العمل، وبالتالي يمكن للمستخدم أن ينشئ عدة مجموعات.

وعند القيام بضبط خاصية "عدم الإزعاج" في إعدادات هاتف آيفون، سيظهر خيار "السماح بالمكالمات الهاتفية" من المجموعات التي جرى إنشائها حديثا.