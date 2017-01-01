"علم مصر واكسسوارات".. سيارة شعبان عبدالرحيم تطابق ملابسه

لم يكتفي الفنان شعبان عبد الرحيم، الراحل عن عالمنا اليوم، بعمر ناهز الـ62، بجذب الأنظار إليه من خلال أغانيه الرائعة، وألوان ملابسه الغريبة، بل خطف أنظار الجميع أيضا بسيارته، التي زينها بعلم مصر، على غرار ملابسه، بالإضافة لبعض الإكسسوارات الغريبة".

ونرصد لكم في التقرير التالي، الأمور المتشابهة بين سيارة شعبان عبد الرحيم وملابسه، وسر حبه لهذه الألوان الغريبة.

علم مصر يزين سيارة شعبان عبد الرحيم وملابسه

فاجئ شعبان عبد الرحيم الجميع، بسيارته البيضاء الـ"هاتشباك"، ووضع علم مصر على جانبيها الأيمن والأيسر، وكرر نفس الأمر في ملابسه بارتداء "جاكت" يحمل ألوان علم مصر، وذلك خلال مشاركته في مسيرة بمنطقة حدائق القبة، داعما خلالها التعديلات الدستورية في أبريل الماضي.

اكسسوارات غريبة في سيارة شعبان عبدالرحيم وملابسه

وشهدت سيارة شعبان عبدالرحيم، تواجد العديد من الأكسسوارات الغريبة، زين سيارته بعدد كبير من النجوم والقلوب مختلفة الألوان، وذلك على طريقة ألوان ملابسه المثيرة، التي يظهر بها في جميع لقاءاته التلفزيونية، وتتميز برسومات الأشجار والورود والدوائر، إلى جانب بعض الإكسسوارات من سلاسل، وساعات.

سر حب شعبان عبدالرحيم للألوان الغريبة

وفي عام 2017، كشف شعبان عبدالرحيم، عسبب تفضيله للألوان الغريبة سواء على سيارته أوملابسه، خلال لقاء له مع الإعلامية بوسي شلبي، أثناء مشاركته في فيلم "كهربا" قائلا: "بحب المشجر وبأحب ألبس هدوم مشجرة، وكل عربيتي عملتها قلوب لأننها عربية فنان.

ويذكر أن الفنان شعبان عبدالرحيم، توفى صباح اليوم الثلاثاء، إثر تعرضه لوعكة صحية، بعد نقله إلى مستشفى المعادي العسكري.