أصابها بصعق وحروق.. شاحن هاتف ينفجر في وجه فتاة

04:12 م | الثلاثاء 03 ديسمبر 2019
انفجار شاحن هاتف

انفجار شاحن هاتف

كتب: مصطفى الصبري

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حذرت أم أسترالية باقي أولياء الأمور من شواحن الهواتف المحمولة ونصحت باليقظة عند التعامل معها، وذلك بعد انفجار شاحن في منزلها وتعرض ابنتها الصغيرة للصعق وإصابتها بحروق.

وقالت هذه الأم الأسترالية، التي لم يُذكر اسمها، عبر فيسبوك، إن شاحن الهاتف انفجر "وقذف ابنتها خارج الغرفة" وانتهى الأمر بحروق مؤذية وعميقة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتعرضت الفتاة الصغيرة للصعق حينما حاولت توصيل الشاحن الموصل بالكهرباء بالهاتف، وعندها انفجر وتصاعد "دخان أسود وشرر" من قابس الكهرباء.

وأوضحت الأم أنها نقلت ابنتها إلى المستشفى بعد ذلك، وفي البداية لم يستطع الأطباء في البداية إفاقتها، واعتقدوا أن الصعقة وصلت لقبلها، لكنها تتعافى الآن.

 

حوادث انفجارات الهواتف المحمولة وشواحنها زادت في الفترة الأخيرة، إذ وقع أكثر من حادث، كان أبرزهم أن لاقت تلميذة مراهقة مصرعها بعد انفجار هاتفها الذكي الذي كان متصلا بالشحن الكهربائي وموضوع على وسادتها وهي نائمة، في سبتمبر الماضي.

ووقع الحادث بعد أن ذهبت ألوا أسكيزي أبزالبيك، البالغة من العمر 14 سنة، إلى الفراش "لتستمع إلى الموسيقى كما يفعل الكثير من المراهقين في منزلها في باستوبي"، كازاخستان، وفي صباح اليوم التالي، عثر عليها ميتة بسبب انفجار بطارية الهاتف بالقرب من رأسها.

وقالت الشرطة إن الهاتف كان موصولا بمقبس كهرباء، ويعتقد أنها أصيبت بجروح خطيرة في الرأس وتوفيت في الحال، بحسب موقع "lad bible".

وأكد خبراء الطب الشرعي في وقت لاحق أن الهاتف المحمول انفجر في الصباح الباكر بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وهذا هو سبب الوفاة، وتم وصف موتها بأنه "حادث مأساوي"، ولم يتم الكشف عن نوع الهاتف الذكي.

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