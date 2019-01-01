راكبة تدعي المرض وتتسبب في هبوط اضطراري لطائرة

11:21 ص | الثلاثاء 03 ديسمبر 2019
راكبة تدعي المرض وتتسبب في هبوط اضطراري لطائرة

راكبة تدعي المرض وتتسبب في هبوط اضطراري لطائرة

كتب: وكالات

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اسم "واي فاي" يتسبب في هبوط طائرة اضطراريا

اسم "واي فاي" يتسبب في هبوط طائرة اضطراريا

في واقعة غريبة، ادعت امرأة إصابتها بوعكة صحية شديدة أثناء رحلة جوية بهدف الحصول على مقعد أوسع، بهبوط اضطراري للطائرة.

وكانت الراكبة تستقل الطائرة المتجهة من بنساكولا بولاية فلوريدا إلى ميامي، وبالتحديد على متن الرحلة 3508، التابعة لشركة "إمريكان إيجل"، حيث ادعت أنها تعاني من صعوبة في التنفس، حسبما قالت إدارة شرطة بنساكولا لشبكة "إن بي سي نيوز".

محاولات باءت بالفشل على متن الطائرة

لكن أهداف المرأة بائت بالفشل وسرعان ما عادت الخطة بنتائج عكسية، حيث اتخذ الطيار قرارا بإعلان حالة الطوارئ وإعادة الطائرة إلى الأرض في بنساكولان وأخلى المسؤولون الطائرة بأكملها بعد أن رفضت المرأة النزول، لكنهم تمكنوا من إقناعها في نهاية المطاف.

واعترفت المراة التي لم يذكر اسمها بحسب "روسيا اليوم"، لاحقا بأنها تمارضت للحصول على مقعد أوسع، وفقا لما ذكره مايك وود، مسؤول الإعلام في إدارة شرطة  بنساكولا.

وقالت شركة الطيران في بيان: إنه "في يوم الجمعة الماضية عادت رحلة أميركان إيغل 3508 إلى بنساكولا بسبب راكبة طلبت المساعدة الطبية..وأقلعت الرحلة في البداية عند الساعة 5:43 صباحا، ثم عادت للهبوط في بنساكولا في الساعة 6:26 صباحا، حيث تم إجلاء جميع الركاب، ثم فيما بعد، تم إخراج الراكبة التي ادعت المرض، من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والعاملين في المجال الطبي في المطار، وأقلعت الرحلة مرة أخرى في الساعة 7:41 صباحا.

وبناء على ما حدث، تم احتجاز المسافرة بموجب قانون Baker Act في فلوريدا، والذي يسمح بالاحتجاز القسري للأشخاص المصابين بأمراض عقلية لمدة تصل إلى 72 ساعة، إذا كان يخشى منهم إيذاء أنفسهم أو الآخرين.

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