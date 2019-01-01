في 5 خطوات.. كيف تتخلص من إعلانات "Marketplace" المزعجة على "فيس بوك"؟

05:41 ص | الثلاثاء 03 ديسمبر 2019
5 خطوات تخلصك من خاصية "Marketplace" على فيسبوك

5 خطوات تخلصك من خاصية "Marketplace" على فيسبوك

كتب: كريم عثمان

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يتيح موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" العديد من الميزات التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم عمومًا، إلا أن هناك واحدة من تلك الأدوات التي تزعج معظم المستخدمين ألا وهي متجر الفيسبوك أو "Marketplace".

خاصية المتجر التي تهدف للتسوق عبر "فيسبوك"، بتوفير طريقة لعرض البضائع المختلفة المتاحة للبيع أو الاستبدال، تعد مزعجة في إشعاراتها للعديد من المستخدمين، وعلى الرغم من ذلك، فهي ليست إجبارية وإنما يُمكن التخلص منها، من خلال الطرق التالية:

1- الذهاب إلى Setting.

2- الضغط على  Notification Setting.

3- البحث عن كلمة Marketplace واختيارها من القائمة.

4- سحب علامة الإشعارات إلى جهة اليمن لإغلاقها.

5- تأكيد إغلاق إشعارات Marketplace بالضغط على Turn Off.

وبالقيام بالخطوات السابقة ستتمكن من الاستمتاع بوقتك على فيسبوك دون الانزعاج من خاصية Marketplace.

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