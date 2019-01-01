"تويتر" يتخذ قرارا جديدا بشأن خصوصية المستخدمين

تعمل شركة "تويتر" على تحديث سياستها العالمية بشأن خصوصية المستخدمين، حيث تهدف إلى إعطاء المستخدمين مزيدًا من المعلومات حول ما قد يحصل عليه المعلنون من معلومات وبياناتهم تخصهم.

وذكرت الشركة وفقًا لموقع "سكاي نيوز" أنها تدشن موقعًا مختصًا بتوضيح جهودها لحماية البيانات، ومنح المستخدمين مزيد من المعلومات عن مجال البيانات.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة في إجراء التغييرات وإدخال الموقع الجديد حيز التنفيذ بدءً من أول يناير 2020، استنادًا لقانون كاليفورنيا لخصوصية المستهلكين.

ويلزم قانون كاليفورنا الشركات الكبيرة بإتاحة مزيد من التحكم للمستخدمين في معلوماتهم الشخصية وشفافية أكبر حول ما يُجرى حولها، بالإضافة إلى السماح لهم بطلب حذف بياناتهم وحرية اختيار ألا تباع لأطراف أخرى.