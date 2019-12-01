فيديو.. نجاح أول عملية لزراعة قلب ميت بالولايات المتحدة

حقق أطباء أمريكيون إنجازاً طبياً كبيراً، بإجرائهم أول عملية جراحية ناجحة لزراعة قلب من متبرع ميت في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

تمكن الأطباء بمستشفى جامعة "ديوك" الأمريكية من إنعاش قلب، تم استخراجه من شخص متوفى حديثاً، قبل زراعته في جسد شخص كان يعاني من مشاكل بالقلب، وهو نوع من التبرع بالأعضاء يطلق عليه "تبرع ما بعد الموت"، أو (Donation after death)، وفقاً لما نره موقع "Lad Bible" الإلكتروني.

الإنجاز الجديد تم الإعلان عنه عبر تدوين لرئيس وحدة زراعة القلب بجامعة "ديوك"، دكتور "جيكوب نيال"، الذي نشر مقطع فيديو للقلب النابض المستخرج حديثاً، وهو مزود ببعض الخراطيم والأسلاك، وعلق عليه قائلاً: "أول عملية تبرع بعد الموت للبالغين في الولايات المتحدة الأمريكية، هذا معناه زياد عدد المتبرعين المتاحين بشكل مستمر".

العملية هي الأولى من نوعها في الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها ليست الأولى في العالم، حيث تهد المملكة المتحدة زيادة كبيرة في نسبة الأعضاء المزروعة المأخوذة من المتوفين حديثاً، بما في ذلك زراعة القلب، وتقول إحصائية بريطانية إن الأعضاء المأخوذة من الأموات تمثل ما قيمته 39% من الأعضاء المستخدمة في عمليات زراعة الأعضاء بالمملكة المتحدة، أي ما يزيد عن الثلث.

انهالت التعليقات المشيدة بجهود الفريق الطبي بالجامعة، بينما اهتم البعض بتوجيه شكر واجب للشخص المتبرع، الذي وافق أن يتبرع بأعضاء جسده بعد الوفاة، مشيدين بالتضحية التي قدمها، ومطالبين الجميع بالاقتداء به.