فيديو.. نجاح أول عملية لزراعة قلب ميت بالولايات المتحدة

حقق أطباء أمريكيون إنجازاً طبياً كبيراً، بإجرائهم أول عملية جراحية ناجحة لزراعة قلب من متبرع ميت في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

تمكن الأطباء بمستشفى جامعة "ديوك" الأمريكية من إنعاش قلب، تم استخراجه من شخص متوفى حديثاً، قبل زراعته في جسد شخص كان يعاني من مشاكل بالقلب، وهو نوع من التبرع بالأعضاء يطلق عليه "تبرع ما بعد الموت"، أو (Donation after death)، وفقاً لما نره موقع "Lad Bible" الإلكتروني.

1ST ADULT DCD HEART IN THE USA!!!! This is the donor pool actively expanding! #OCSHeart @Transmedics @benbryner @DukeHeartCenter @DukeCTSurgery pic.twitter.com/8XcQDLFWxz