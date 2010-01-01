"قيمتها ربع مليون جنيه".. معلومات عن "كرة ميسي" الذهبية

11:53 م | الإثنين 02 ديسمبر 2019
ميسي

ميسي

كتب: رحاب عبدالراضي

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شهد مسرح شاتليه بالعاصمة الفرنسية "باريس، الليلة، حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية "Ballon D'Or" السنوية، التى تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الشهيرة، إذ حضر الحفل عدد كبير من اللاعبين القدامى ونجوم اللعبة، بالإضافة إلى بعض رؤساء الأندية والمديرين الفنيين لكبار الأندية والمنتخبات.

وحصد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" للمرة السادسة في تاريخه، والتي تمنحها المجلة الفرنسية الشهيرة "فرانس فوتبول"، للاعب الأفضل على مستوى العالم في عام 2019.

واستطاع الجناح الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، الحصول على المركز الخامس، ضمن الترتيب الخاص بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2019.

معلومات عن الكرة الذهبية

هي عبارة عن كرة من الكريستال الخالص، مطلية بالذهب، تجلس على قاعدة يتم تصنيعها من قبل أكبر المحال المتخصصة في المجوهرات والمعروف باسم "مجوهرات ميليري".

ويبلغ ارتفاع الكرة 31 سنتيمترا وعرضها 23 سنتيمترا، واشتهرت عائلة "ميليري" بتصنيع المجوهرات الراقية للرؤساء والملوك منذ قديم الزمان، وفرانسوا ميليريو هو من يصنعها شخصيا، وهو الذي يحفر اسم الفائز بالجائزة في كل عام، مع حفر اسم فيفا فرانس فوتبول.

وتصنع نسختين منها، واحدة تسلم للاعب الفائز، ويعتبر فرانسوا من بين الأشخاص القلائل الذين يعرفون هوية الفائز قبل فترة قصيرة، ولكنه موصى بعدم تسريب الخبر لأي جهة.

كيف يجري اختيار المرشحين للكرة الذهبية؟

تختار مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، قائمة من 173 صحفيا من حول العالم، للتصويت على الفائز بجائزة الكرة الذهبية، لأفضل لاعب فى العالم.

يختار كل صحفي، أفضل 3 لاعبين من القائمة المرشحة، ويحصل صاحب المركز الأول فى اختيار كل صحفي على 5 نقاط، الثانى 3 نقاط والثالث نقطة واحدة، ويتم ترتيب اللاعبين تنازليا بعد فرز أصوات جميع الصحفيين.

ويعتمد الصحفيون فى اختياراتهم، على الألقاب الفردية والجماعية على مدار الموسم، بجانب مهارة اللاعب واحترامه في الملعب.

تاريخ الجائزة

بدأ تقديم جائزة الكرة الذهبية بداية من عام 1956، ولكنها اندمجت فى الفترة ما بين عامى 2010 حتى 2015، بالاتفاق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، قبل أن تنفصل فى عام 2016.

تكلفة الكرة الذهبية

تبلغ تكلفة الجائزة نحو 13 ألف يورو، "أي ما يتجاوز ربع مليون جنيه".

 

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