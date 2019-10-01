"حس بقوة الفلوس".. فرصة للجلوس على عرش زجاجي بداخله مليون دولار

سيتمكن زوار أحد متاحف العاصمة الروسية موسكو من الجلوس على عرش زجاجي شفاف، امتلئ بأوراق نقدية تبلغ قيمتها الإجمالية مليون دولار أمريكي.

ينظم متحف "المشاعر" (Museum of Emotions) بالعاصمة الروسية موسكو، عرضاً بعنوان عرش المال إكس 10، أو (Money Throne X10)، سيعرض فيه كرسي مفرغ مصنوع من الزجاج الشفاف المقاوم للرصاص، يبلغ سمكه 7 سنتيمترات، ويحمل الكرسي داخله عدد كبير من رزم الأوراق النقدية، تبلغ قيمتها الإجمالية مليون دولار أمريكي، وفقاً لما نشرته صحيفة "Daily Mail" الإنجليزية.

يأتي العرض كثمرة للتعاون بين كل من الفنان التشكيلي الروسي "أليكسي سيرجيينكو"، ورجل الأعمال الروسي إيجور ريباكوف، بهدف إعطاء الفرصة للناس للاقتراب من الثروة والاحساس بقوتها، والتركيز وعقد العزم على تحقيقها، بحيث يصبح هناك عدد أكبر من الأثرياء في روسيا.

قال رجل الأعمال الروسي "ريباكوف"، في مؤتمر صحفي مصاحب لكشف الستار عن العرش الزجاجي بالمتحف، إن العرش يضاعف أي شيء يعر به الجالس عشرة أضعاف، سواء كان شعوراً جيداً أو سيئاً، وهذا هو سر الـ(X10) الموجودة في اسم العرش الزجاجي.

ويشتهر "ريباكوف" رجل الأعمال الروسي بأعماله وفعالياته الغريبة والمثيرة للجدل، والتي يحاول فيها إظهار مدى ثرائه، إلى جانب رغبته الدائمة في تحفيز الناس على المخاطرة والدخول في مجال ريادة الأعمال ليصبحوا أثرياء.

وفي وقت سابق، بمؤتمر للأعمال بمدينة "سانت بطرسبرج" الروسية، بقاعة "جاز بروم أرينا"، أمطر "ريباكوف"، الحاضرين بسيل من الأوراق النقدية، بلغ مجموعها 200 ألف دولار، وهي عُشر قيمة الرسوم التي دفعها للتحدث في ذلك المؤتمر.

يبلغ إيجور ريباكوف من العمر 47 عاماً، وهو واحد من 100 رجل أعمال روسي، نجحوا في تخطي حاجز المليار دولار ودخول نادي المليارديرات في عهد الرئيس الروسي الحالي "فلاديمير بوتين"، وتعتبر شركة "تكنونيكول" TechnoNICOL هي كبرى شركاته، وهي أيضاً أكبر منتج للأسقف ومواد العازلة في روسيا، كما كتب "ريباكوف" عدة كتب عن ريادة الأعمال والتجارة.