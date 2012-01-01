بطل "العمر لحظة".. من هو الفنان الراحل محمد خيري؟

بعد مسيرة فنية طويلة، توفي الفنان الكبير محمد خيري، عن عمر ناهز الـ77 عامًا، بعد صراع مع المرض، وأعلن نجله شريف خيري خبر الوفاة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فسبوك"، ومن المنتظر، أن تقام صلاة الجنازة بمسجد السيدة نفسية.

- محمد خيري ممثل مصري من مواليد القاهرة في 10 أبريل عام 1942.

- التحق بمسرح كلية التجارة خلال دراسته بها، وتخرج فيها عام 1966.

- بدأ العمل فى المسرح والسينما، وعمل فى أدوار صغيرة ثم التحق بالمعهد العالي للسينما وتخرج فيه عام 1970.

- ابتعد عن التمثيل أثناء فترة تجنيده، ثم حصل على بطولة مطلقة وحيدة في مشواره الفني، أمام النجمة ماجدة في فيلم "العمر لحظة"، إلا أن التجربة لم تتكرر مرة أخرى، وظل بعدها يقدم أدوارًا ثانية.

- قدّم العديد من الأعمال الوطنية، مثل "العمر لحظة، حائط البطولات، يوم الكرامة، أوراق مصرية" وغيرها.

- من مسرحياته: البكاسين، بداية ونهاية، النحلة والدبور، وأنطونيو وكليوباترا، ومن مسلسلاته واحة فى بطن الجبل، بنات ثانوي، جراح الماضي، الرجل والقضبان.

- آخر أعماله الفنية كان مشاركته في مسلسل "الخفافيش" عام 2012.

- تعرض في 20 نوفمبر الماضي، لأزمة صحية، استلزمت نقله إلى المستشفى، ونشر نجله شريف خيري، عبر حسابه بـ"فيسبوك" بورتريه لوالده، وعلق: "ربنا يشفيك ويعافيك ويبارك في صحتك ويخليك لينا يا حبيبي، أبويا الغالي يا قلبي، أرجو الدعاء بالشفاء العاجل، الفنان محمد خيري في العناية المركزة بمستشفى مصر الدولي"، إلى أن وافته المنية، منذ قليل.