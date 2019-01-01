حمدي النقاز بين تضامن وسخرية: الزمالكاوية بيشكروه والأهلاوية بيفكروه بـ"الشحات"

12:43 م | الإثنين 02 ديسمبر 2019
حمدي النقاز

حمدي النقاز

كتب: رحاب عبدالراضي

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سيطر على الساحة الرياضية خلال الساعات القليلة الماضية، وأصبح حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر عناوين الصحف الإخبارية، بعد إعلان فسخ تعاقده مع نادي الزمالك، لتثار حالة من الجدل حول حمدي النقاز وصحة خطوته والأسباب التي دفعته إلى ذلك.

وأعلن لاعب خط وسط القلعة البيضاء حمدي النقاز، عبر حسابه على "إنستجرام"،  فسخ تعاقده مع الزمالك بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، مدونا: "تم فسخ العقد مع نادي الزمالك من طرف واحد لعدم دفع مستحقاتي المالية وليس لشهر أو لإثنين، أشكر الجماهير الكبيرة لمساندتها وحظ موفق لأصحابي وأخواتي".

تضامن الجمهور مع حمدي النقاز

هذا الإعلان من قبل النقاز، صنع حالة من الاستياء بين جمهور الزمالك عبر السوشيال ميديا، الذين عبروا عن حزنهم جراء ما حدث متضامنين معه لما فعله، فكتب محمد عبر "تويتر": "أي نعم أنا مش مقتنع بمعظم اللعيبة اللي في الزمالك بس اللاعيبة اللي بتفسخ عقودها من طرف واحد لعدم دفع المستحقات عندهم حق.. زي حمدي النقاز"، وأيدته سارة: "والله يا جماعة المشكلة مش في النقاز المشكلة في الإدارة وبعده ساسي وبعديه بن شرقي وابقو شوفوا".

ودافع "علي" عن "النقاز" ضد من يهاجمونه وينتقدونه على قراره بالرحيل عن الزمالك، معلقا: "أولا مفيش حاجة اسمها طظ في النقاز بتشتمه ليه حط نفسك مكانه بتشتغل في مصنع ولا بتشتغل في أمن أو شركة وقبضك منزلش لمدة 4 شعور هتكمل ولا تمشي طبعا هتمشي بتبذل مجهود و بتتعب وبتروح بيتك في اخر الشهر ايدك فاضية"، وعلى نفس المنوال سار محمد سعد معلقا: "ليه نلومه على مطالبته بحقه؟ النقاز رجل محترم و نرجو له كل خير فيما هو آت الرجل شارك الزمالك لإحراز الكونفدرالية و السوبر المصري السعودي و لم يختلق المشاكل شكرا حمدي النقاز"، بينما قال ميدو: "تخيلو ندخل ننام وإحنا بنتمني نصحي الصبح نلاقي خبر إقالة ميتشو تفتح عينك الصبح تلاقي لاعب مهم زي حمدي النقاز يفسخ تعاقده مع الزمالك".

سخرية بـ"اللون الأحمر" على جانب آخر 

بينما كانت هناك فئة من جمهور النادي الأهلي، تعبر عن حزنها برحيل النقاز عن الزمالك، بطريقة ساخرة، حيث استرجعوا مباراة الزمالك والأهلي السابقة والتي راوغ فيها حسين الشحات، لاعب الزمالك، فيما أسموه "تشميسة" الشحات لحمدي النقاز، الذي يعد أطول لاعب في ميدان المباراة، والمفارقة في "تشميسة" النقاز أن طوله يفوق طول حسين الشحات بقدر غير قليل، إذ يصل طول لاعب الزمالك إلى 195 سنتيمترا، بينما يبلغ طول نجم الأهلي حوالي 171 سنتميترا، أي الفارق حوالي ربع متر تقريبا.

فنشر رواد تويتر صورة لـ"ترقيصة حسين الشحات لحمدي النقاز" معلقين بصورة للاعب الأهلي وهو يبكي: "حسين الشحات لما يعرف إنه حمدي النقاز مشي"، وقال علي: "ظهر النقاز اللي كان بيتسند عليه حسين الشحات راح خلاص".

كان نادي الزمالك قد تلقى هزيمة ثقيلة أمام نظيره مازيمبي الكونغولي على ملعب الأخير، بثلاثية نظيفة، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2019-2020.

ويتذيل الزمالك ترتيب مجموعته الأولى بدوري أبطال أفريقيا برصيد خال من النقاط، فيما يتصدر مازيمبي جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط.

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