الأسماك والمكسرات.. أفضل مصادر "أوميجا 3" للجسم

تتمتع الأحماض الدهنية "أوميجا 3" بفوائد صحية عديدة، بحسب ما قالته آنيته سابرسكي، خبيرة التغذية الألمانية، بحسب "سكاي نيوز".

وأضافت سابرسكي أن تلك الأحماض مهمة لصحة الأعصاب والمخ، وتعمل على خفض ضغط الدم المرتفع وتحفيز عملية الأيض، بجانب تأثيرها للالتهابات.

وأوضحت سابرسكي أن الجسم لا يمكنه إنتاج الأحماض الدهنية "أوميجا 3" بنفسه، لذلك ينبغي إمداده بها من خلال تناول الأغذية الغنية به مثل الأسماك: كالسلمون والرنجة والتونة والماكريل والأفوكادو والمكسرات وزيت بذر الكتان.

وهناك بعد الشركات التي تقدم مكملات غذائية تحتوي على "أوميجا 3"، لكن لا يجب تناولها قبل استشارة الطبيب.