أقوى مهضم وعلاج للتعب.. فوائد الزنجبيل

متوفر الزنجبيل داخل البيوت المصرية، ورغم أنه لا يستخدم بكثرة إلا أن ما لا يعلمه البعض أنه يحتوي على أسرار وفوائد عديدة وفقا لدكتور أحمد أبو النصر أخصائي النباتات الطبية.

وشرح أبو النصر، أن الزنجبيل هو عبارة عن ساق ينمو أفقيا تحت الأرض ويطلق عليه جذامير، ووصف أخصائي النباتات الطبية الزنجبيل بـ "لن يوجد ابدا عليل معه".

وأوضح أبو النصر، عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، أن لا يعتبر شيئا صحيحا غلي نبات الزنجبيل ولكن الأفضل نقعه في ماء ساخن ومن الممكن وضع الليمون أو اللبن معه في حال كان الشخص ينزعج من مذاقه الصعب.

فوائد الزنجبيل

- أقوى مضاد قيء وغثيان كما أنه مفيد للأطفال الذين اعتادوا على القيء خلال السفر في السيارة.

- علاج لآلام العضلات والتعب والإرهاق المزمن.

- يعالج آلام والتهابات المفاصل.

- يستطيع خفض السكر التراكمي 10%؜ .

- يعد الزنجبيل أقوى مهضم على وجه الأرض ويجعل الشخص يستفاد من الحديد والكالسيوم.

- يسكن آلام الدورة الشهرية.

- يقوي الذاكرة ويزيد الإدراك لدى الأطفال وكبار السن.

- يعالج عدوى الفك واللثة والتهابها.

- تعزز للقدرة الجنسية بشكل كبير.

ونصح أبو النصر، بالصبر على مفعول الزنجبيل حيث يأتي نتيجته بعد نحو أسبوعين وعلى الشخص تناول من 1 - 2 جرام يوميا.