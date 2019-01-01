"سويت ديسمبر".. الكلاسيكو على رأس قائمة مباريات نارية قبل الكريسماس

"سويت ديسمبر" جملة تستحق أن تطلق على هذا الشهر المزدحم بالمواجهات القوية بين أفضل الفرق العالمية والمصرية، على مستوى مختلف المسابقات القارية والمحلية.

وانتظر الجميع نهاية فترة التوقف الدولي في أواخر الشهر الماضي للاستمتاع بمشاهدة المواجهات القوية مرة أخرى، حيث يشهد هذا الشهر العديد من اللقاءات النارية نعرض لكم أبرزها في التقرير التالي.

"سويت ديسمبر" لمباريات الأهلي والزمالك

الدوري المصري

تترقب جماهير الكرة المصرية العديد من المواجهات النارية لقطبي الكرة المصرية في شهر ديسمبر الجاري، نستعرض لكم أبرزها.

تبدأ أولى المواجهات القوية للقطبين في بطولة الدوري المصري، يوم 11 ديسمبر، بمباراتي الزمالك ضد سموحة، والأهلي ضد الإسماعيلي، ضمن الجولة التاسعة.

وفي الجولة العاشرة، يصطدم الزمالك بنظيره الإنتاج الحربي يوم 14 ديسمبر، وبعدها بيوم يلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري.

وفي الجولة الحادية عشر، يلتقي الزمالك مع أسوان يوم 18 ديسمبر، وفي اليوم التالي يلتقي الأهلي مع مصر المقاصة.

وفي مباراة مؤجلة من الجولة السابعة، يواجه الزمالك مضيفه طنطا يوم 22 ديسمبر، وفي اليوم التالي يلتقي الأهلي مع نادي مصر.

كأس مصر

وفي بطولة كأس مصر، يفتتح الأهلي مبارياته في هذا الشهر بمباراة الأهلي أمام بني سويف، يوم 3 ديسمبر، وفي اليوم التالي يواجه الزمالك ضيفه الشرقية، ضمن منافسات دور الـ32.

دوري أبطال أفريقيا

وفي بطولة دوري أبطال أفريقيا، يستضيف الأهلي نظيره الهلال السوداني، يوم 6 ديسمبر، بينما يواجه الزمالك ضيفه بريميرو دي أجوستو الأنجولي، يوم 7 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

بينما يحل الزمالك ضيفا ثقيلا على زيسكو الزامبي، ويستضيف الأهلي نظيره بلاتينيوم الزمبابوي، يوم 27 ديسمبر من الشهر ذاته.

"سويت ديسمبر" لأبرز مباريات دوري أبطال أوروبا

وينتظر عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، انطلاق الجولة السادسة من دور المجموعات لمباريات دوري أبطال أوروبا يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين يومي 10، و11 ديسمبر.

تشهد الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات العديد من المواجهات النارية أبرزها مباراة برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي، ونابولي الإيطالي ضد جينك البلجيكي، وريد بول سالزبورج أمام ليفربول الإنجليزي، وأياكس الهولندي ضد فالنسيا الإسباني، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر.

بينما يلتقي باير ليفركوزن الألماني مع نظيره يوفنتوس الإيطالي، وكلوب بروج البلجيكي أمام ريال مدريد الإسباني، ومباراة القمة بين بايرن ميونيخ الألماني أمام توتنهام الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرسي ضد جالطا سراي التركي، وذلك يوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر.

أبرز مباريات الدوريات الخمس الكبرى

يشهد شهر ديسمبر الجاري مواجهات نارية في الدوريات الإنجليزي والإسباني والإيطالي.

تبدأ مباريات القمة في الدوري الإنجليزي خلال شهر ديسمبر، بمواجهة مانشستر يونايتد ضد توتنهام، يوم 4 ديسمبر، ضمن الجولة الـ15.

الدوري الإنجليزي

وفي الجولة الـ16، يحل نادي مانشستر يونايتد ضيفا ثقيلا على نظيره مانشستر سيتي، يوم 7 ديسمبر.

وفي الجولة الـ17، يستضيف نادي أرسنال نظيره مانشستر سيتي، يوم 15 ديسمبر.

وفي الجولة الـ18، يلتقي مانشستر سيتي مع ضيفه ليستر سيتي، يوم 21 ديسمبر، ويلتقي توتنهام مع تشيلسي في اليوم التالي.

وفي الجولة الـ19، يحل ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، ضيفا ثقيلا على نظيره ليستر سيتي، يوم 26 ديسمبر.

وفي الجولة الـ20، يستضيف أرسنال نظيره تشيلسي، يوم 29 ديسمبر، في ختام منافسات القمة في الشهر ذاته.

الدوري الإسباني

وفي الدوري الإسباني، يلتقي أتلتيكو مدريد مع ضيفه برشلونة، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ15.

وفي الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني، يلتقي برشلونة مع مضيفه ريال سوسيداد، يوم 14 ديسمبر، ويواجه فالنسيا نظيره ريال مدريد، يوم 15 ديسمبر.

وفي مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة، يلتقي برشلونة مع ريال مدريد في الكلاسيكو.

وفي الجولة الثامنة عشر من الليجا، يصطدم ريال مدريد بنظيره أتلتيك بيلباو، يوم 22 ديسمبر.

الدوري الإيطالي

ويترقب عشاق الكرة الإيطالية المواجهة المرتقبة بين إنتر ميلان وضيفه روما، يوم 6 ديسمبر، ولاتسيو ضد يوفنتوس في الجولة الرابعة يوم 7 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر.