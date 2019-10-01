"اشتراه والد محمد صلاح".. 10 معلومات عن نادي "عثماثون طنطا"

بين ليلة وضحاها، دخل نادي عثماثون طنطا عالم الأضواء، بعد تردد أنباء عن شراء نجم منتخب مصر وجناح ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، النادي للاستثمار، الأمر الذي نفاه وكيل أعمال اللاعب، رامي عباس، ليتضح بعد ذلك أن من اشترى النادي هو والد "الفرعون المصري" الحاج صلاح غالي.

وقال المهندس ماهر شتيه، عمدة قرية نجريج، مسقط رأس صلاح، في تصريحات سابقة لـ"الوطن" إن والد اللاعب، الحاج صلاح غالي، بمشاركة 2 من رجال الأعمال والمستثمرين، قرروا الاستثمار في نادي عثماثون طنطا.

وتواصلت "الوطن" مع محمد علوش، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الذي قرر والد اللاعب محمد صلاح الاستثمار فيه، وسرد بعض المعلومات عنه، وهي كالتالي:

- ينافس حالياً في دوري الدرجة الثالثة.

- متمرس منذ حوالي 25 أو 30 سنة.

- نادي تابع لشركة المقاولون العرب فرع محافظة الغربية.

- يمد نادي المقاولين العرب بلاعبين صغار بشكل مستمر.

- كان نقطة البداية للاعبين كبار حاليا، أبرزهم الدولي المصري وجناح ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وباسم مرسي نجم الزمالك السابق والإنتاج الحربي الحالي.

- أكبر إنجازات عثماثون كانت الوصول للدوري الممتاز "ب"، ولكن لسوء الحظ هبط.

- حاليا ينافس من أجل الصعود للدوري الممتاز "ب".

- يحتل حاليا المركز الرابع في مجموعته، بفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الأول.

- آخر مباراة خاضها كانت ضد نادي بلطيم، الجمعة، وانتهت بفوزه 2-0.

- ينافس على مستوى القطاعات بفريقين من الناشئين، مواليد 1999 و2004.

مدير "عثماثون" عن استثمار والد صلاح في النادي: هدفه اكتشاف المواهب

وفي ذات السايق، قال الكابتن فرج الصعيدي، المدير الإداري لنادي عثماثون طنطا، ومكتشف اللاعب محمد صلاح، إن استثمار والد صلاح، في النادي جرى اقتراحه منذ انتقال اللاعب إلى نادي ليفربول.

وأضاف "الصعيدي" في تصريحات سابقة لـ "الوطن" أن المقترح بهدف الاستثمار في النادي ورعاية المواهب الكروية فيه، وشراء قطعة أرض لإقامة مقر للنادي عليها، وإنشاء مبنى اجتماعي.

ولفت "الصعيدي" إلى أن استثمار صلاح غالي، في إطار البحث والدراسة من قبل إدارة النادي لتطويره، وأوضح أن تواصل إدارة نادي عثماثون طنطا، مع والد "مو" تجدد مؤخرا بعدما لم تعتمد ميزانية للنادي من قبل إدارة المقاولون العرب، وأيضًا مطالبتهم بالبحث عن مستثمر يدعم النادي ويعمل على رعاية مواهبه.