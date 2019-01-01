براتب 800 ألف جنيه.. زوجان يطلبان جليسا لكلابهما

08:38 م | السبت 30 نوفمبر 2019
كلبان من سلالة "جولدن ريترايفر" Golden Retriever

كلبان من سلالة "جولدن ريترايفر" Golden Retriever

كتب: شريف محمد فريد

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إذا كنت ممن يعشقون الكلاب، ويحبون قضاء الوقت معهم، وتبحث عن وظيفة أو مصدر للدخل، فإن هناك فرصة كبيرة لك لكي تحصل على وظيفة أحلامك، براتب ضخم.

نشر زوجان بريطانيان، إعلانًا، بموقع "Silver Swan" للوظائف، يطلبان فيه جليساً لكلبيهما الـ"جولدن ريترايفر"، براتب سنوي 40 ألف جنيه إسترليني، إضافة إلى حجرة خاصة بمنزلهما الفاخر، ووجبات ومشروبات يومية، على أن يكون مكان العمل هو منزل الزوجين بالعاصمة البريطانية "لندن"، وفقا لما نشرته شبكة "Fox News" الأمريكية على موقعها الإلكتروني.

كتب الزوجان، أنهما يسافران كثيرا، داخل بريطانيا وخارجها، بحكم كونهما رجال أعمال، وأن وقتهما لا يسمح لهم بالعناية بالكلبين، لذلك فإن المتقدم للوظيفة، يسكون مسئولاً عن العناية بالكلبين ورعايتهما، سواء في وجود الزوجين بالمنزل أو عند سفرهما.

المهام الوظيفية لجليس الكلاب، ستمتد لتشمل العناية بالمنزل أيضا، حيث كتب في الاعلان أن الوظيفة تشمل أيضا إعداد وطهي بعض الوجبات الخفيفة والسهلة، وشراء المتطلبات المنزلية، واستقبال المكالمات والترحيب بالضيوف، إضافة إلى إدارة شئون المنزل، وهو تعبير آثار حيرة بعض الناس.

يتكون منزل الزوجين، الواقع بمنطقة "نايت بريدج" في لندن، من ستة أدوار، ما يعني أن إدارة المنزل والعناية به (بمساعدة الخدم الآخرين)، لن يكون أمرًا سهلا، خاصة أن شاغل الوظيفة سيكون عيه مرافقة الكلاب في كل مكان، والعناية بهم بشكل كامل، إلى جانب أخذهما في نزهة مرتين يوميا.

الشروط التي يجب توافرها في من يرغب في شغل الوظيفة، تتضمن الخبرة في مجال العناية بالكلاب، إضافة إلى الالتزام والجد في العمل، والقدرة على طهي وإعداد الوجبات البسيطة، واستخدام أدوات وأجهزة المطبخ.

إلا المبلغ المعروض من الزوجين كراتب سنوي كان مخيباً لآمال البعض، خاصة عند الأخذ في الاعتبار المستوى المادي للزوجين، والمهام الوظيفية المتعددة المرتبطة بالكلبين وبإدارة المنزل، إضافة إلى أن الراتب السنوي لوظيفة مدير المنزل او كبير الخدم في بريطانيا يصل إلى 60 ألف جنيه إسترليني، دون العبء الإضافي الخاص بالعانية بالكلاب.

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