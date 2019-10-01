تصل للإيدز والسرطان.. أضرار أمواس الحلاقة المستعملة

يستخدم الحلاقون الأمواس أكثر من مرة، مما يعرضنا للكثير من المخاطر والأمراض التي قد تنتقل إلى أجساد عدة رجال يحرصون على التزين بصالونات الحلاقة أو الذين يستخدمونها أكثر من مرة في المنزل أيضا.

ولا يقتصر أمر العدوى أو انتقال الأمراض على ماكينة الحلاقة أو الأمواس فقط، وإنما تتعدد الأدوات المستخدمة في الحلاقة، ومن أبرزها "المنشفة، وفرشاة، وملقط إزالة الشعر" فكل ذلك له دور في في إصابتك بالعديد من الأمراض، بحسب الدكتور حسن فكهاني طبيب الجلدية.

أضرار أدوات الحلاقة المستعملة

وقال طبيب الجلدية في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن عدم تطهير الأدوات في صالونات الحلاقة، يجعلنا عرضة لانتقال الأمراض الجلدية المعدية، والتي قد تصل لنشاط فطريات تؤدي لتقرح الجلد، كما تنقل عدوى الالتهابات الفيروسية، والبكتريا التي تنتشر ببصيلات الشعر، قد تصل إلى الإصابة بفيروس بي وسي، ونقص المناعة المكتسب "الإيدز".

وأضاف طبيب الجلدية "أمواس الحلاقة المستعملة من الممكن أن تتسبب في الإصابة بكل الأمراض اللي تنتقل عن طريق الدم، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية، والالتهابات الفطرية، كما من الممكن أن تنقل لك أمراض فيروسية، وتتسبب في انتشار حشرات فروة الرأس".

وبحسب "فكهاني" فإن من الأمراض الجلدية التي قد تنتقل في صالونات الحلاقة، "السنطات الفيروسية" التي تتسبب في نمو الطبقة الخارجية من الجلد أو انتشار الزوائد الجلدية، التي تصيب الوجه والشعر والرأس، وتنتشر بسبب نقص المناعة بالجسم.

مضيفا أنه في حال جرح أحد الأشخاص أثناء الحلاقة، فإن باقي الزبائن معرضون للإصابة بكافة الأمراض "السرطان، الكبد، الإيدز"، حال حمله لها.

كيف تحمي نفسك من انتقال الأمراض عن طريق الحلاقة؟