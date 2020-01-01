"زحل" السبب في زلات لسان شيرين عبدالوهاب.. وخبيرة أبراج تحذرها من 2020

بين الحين والآخر تتصدر الفنانة شيرين عبد الوهاب، قائمة التريندات على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل، آخرهم الذي أطلقته خلال حفلها الجديد بموسم الرياض، بعد أن أثنت على الرجال في تصريح "مستفز" للسعوديات اللائي انتقدوها سابقا.

شيرين عبد الوهاب من مواليد برج الميزان

وتنتمي شيرين عبد الوهاب، لمواليد برج الميزان، كون تاريخ ميلادها يرجع "8 أكتوبر عام 1980"، ويعد رقم 8 هو السر وراء شخصيتها التي تظهر بها دائما، بحسب ما قالته عبير فؤاد، خبيرة الفلك والأبراج، خلال حديثها مع "الوطن".

"رقم 8 مرتبط بكوكب زحل والأشخاص المنتمين في يوم ميلادهم لذلك الرقم أكثر جرأة في النقد ويشعرون أن ذلك شجاعة لكنه في الحقيقة يؤدي بالنهاية إلى التسرع والتهور".. ذلك هو تعليق خبيرة الأبراج عن تأثير يوم ميلاد الفنانة شيرين، على شخصيتها، لافتة إلى أن برج الميزان بشكل عام يتسم باللباقة والدبلوماسية لكن مشكلة "شيرين" تكمن في يوم ميلادها.

وبحسب خبيرة الأبراج، فإن المرتبطين بكوكب زحل لديهم قوانين صارمة في عقلهم وأكثر صلابة يفرضوها على الآخرين ولا يعتذرون بسهولة، لكن في حالة "شيرين" كونها شخصية عامة فتضطر لذلك حتى لا تفقد جمهورها.

وعن صفات مرأة الميزان بشكل عام، فهي دائما توازن بين قلبها وعقلها سواء في العمل والحب رغم أنها عاطفية وحساسة، يرجع ذلك إلى أنها من الأبراج الهوائية.

وعن توقعات برج الميزان في شهر ديسمبر المقبل، فالمنتميين لـ"الميزان" في موضع فلكي معاكس ذلك الشهر نظرا لوجود 3 كواكب معاكسة، مما يجعل لديهم ضغوط عائلية ومهنية وعاطفية، لكن لديهم الشمس في وضع داعم بمنزل العلاقات مما يجعلهم أكثر يقظة ذهنية، ولديهم فرصة على إبراز مواهبهم والإقناع، بحسب خبير الأبراج.

خبيرة أبراج: شيرين عبد الوهاب ستعيش فترة صعبة 2020

وفي السنة الجديدة 2020، تنصح خبيرة الأبراج، الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعدم المغامرة عاطفيا أو من خلال تصريحاتها، نظرا لأن رقم ميلادها العام المقبل يشير إلى أنها ستعيش فترة صعبة مما يجعلها بحاجة للبناء من جديد، ونصحتها بعدم ترك نفسها للإحباط فعليها الصبر والعمل بجد، حتى يأتي نتاج ذلك في 2021.