أقوى من الفولاذ 15 مرة.. شركة هولندية تصنع "أقوى سترة في العالم"

12:58 م | السبت 30 نوفمبر 2019
أقوى سترة في العالم

أقوى سترة في العالم

كتب: وكالات

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يبدو أن الأشخاص سيستطعيون حماية أنفسهم مستقبلا بشكل طبيعي، حتى في أكثر الشوارع إجراما في العالم، فقد كشفت شركة فوليباك الهولندية مؤخرا عما أطلقت عليه وصف "أقوى سترة في العالم".

وتصنع هذه السترة من مادة يمكنها حماية الأفراد والمركبات حتى من القنابل وألغام الأفراد، بحسب "سكاي نيوز".

وتسمى السترة بـ"البوفر غير القابل للتدمير"، وهي أقوى سترة من نوعها مصنوعة للإنسان، إذ استخدمت الشركة في صناعتها أقوى الألياف المعروفة، كما تتكون من 100 في المئة من مادة الداينيما، وهي غير قابلة للتدمير، ويمكن أن تظل مدى الحياة من دون أن تتحلل أو تبلى.

وصنعت الشركة من قبل بعضا من أقوى أنواع الملابس الرياضية والخاصة بالمغامرات في العالم، مثل السروال أو البنطال المصمم ليدوم 100 عام، بحسب ما ذكر موقع "أوديتي سنترال".

ويعتقد بحسب ما ذكرت الشركة على موقعها الرسمي على الإنترنت، أن هذه سترة "البوفر" (سترة النفخ) أقوى من الفولاذ 15 مرة، وأقوى بنحو 40% من ألياف الأراميد، التي تستخدم في الصناعات العسكرية والفضائية، عالية القوة.

وقالت شركة فوليباك إنها استخدمت في صناعة السترة الدروع الواقية للبدن، ودروع المركبات المضادة للصواريخ الباليستية، وأنظمة الإرساء لسفن الحاويات العملاقة، والحبال المستخدمة في ربط منصات النفط في البحار الجليدية العنيفة.

ويبلغ وزن سترة النفخ، التي يقدر سعرها بحوالي 985 دولارا أمريكيا (16 ألف جنيه) حوالي 2.5 كيلو جرام.

وهي سترة قوية للغاية وغير قابلة للتلف، وتوفر أيضا مزيدا من الحماية من البرودة.

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