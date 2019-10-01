بسبب خريطة القرم.. "أبل" تعيد النظر في الحدود المتنازع عليها

11:54 ص | السبت 30 نوفمبر 2019
أبل أشارت للقرم على أنها جزء من روسيا

أبل أشارت للقرم على أنها جزء من روسيا

كتب: وكالات

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بعدما أشارت شركة "أبل" العالمية إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا على أنها جزء من تلك الدولة، في تطبيقها للخرائط والطقس للمستخدمين الروس، قالت ترودي مولر، المتحدثة باسم "أبل"، إن الشركة بدأت تأخذ نظرة أعمق في الطريقة التي تتناول بها الحدود المتنازع عليها، بحسب "سكاي نيوز" نقلا عن "رويترز".

وأضافت ترودي أن الشركة لم تجر أي تعديلات على خرائطها خارج روسيا، وأجرت التغيير للمستخدمين الروس بسبب قانون جديد بدأ سريانه في هذا البلد، مضيفة: "نراجع القانون الدولي بالإضافة إلى القوانين الأمريكية والمحلية الأخرى ذات الصلة قبل اتخاذ قرار بشأن وضع علامات على خرائطنا، ونجري تعديلات إذا تطلب القانون ذلك".

وتابعت: "بدأنا نأخذ نظر أعمق في الطريقة التي نتناول بها الحدود المتنازع عليها في خدماتنا، وربما نجري تعديلات في المستقبل نتيجة لذلك".

وبحساسية شديدة، تنظر روسيا وأوكرانيا إلى الطريقة التي تقوم بها الشركات العالمية بتعريف القرم منذ أن سيطرت القوات الروسية على تلك المنطقة، وقامت موسكو بضمها في مارس 2014 بعد استفتاء تقول كييف وحلفاؤها الغربيون إنه غير قانوني. 

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