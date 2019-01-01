جاكيت أحمر وبرنيطة مكسيكي.. أزياء خطفت الأنظار في مهرجان القاهرة

اختتم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فعاليات دورته الـ 41، مساء اليوم، إذ بدأ في 20 نوفمبر الجاري بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي.

وشهد مهرجان القاهرة السينمائي أحداث بارزة للمشاركين من الوسط الفني، خصوصا أصحاب الإطلالات المختلفة من الرجال، ففي حفل الافتتاح خطف أحمد داوود الأنظار بإطلالته، واليوم في حفل الختام استطاع أحمد فهمي خطف الأنظار.

أحمد فهمي يطل ببدلة حمراء

قرر الفنان أحمد فهمي أن يظهر بإطلالة مختلفة وملفتة في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، الذي انتهى منذ قليل، وارتدى بدلة ذات لون مُلفت.

وظهر أحمد فهمي مرتديا بدلة تتكون من قميص وبنطلون كلاهما أسود، ونظارة شمسية وجاكيت أحمر اللون فلفت الأنظار إليه منذ لحظة ظهوره على "الريد كاربت".

وعلق فهمي على إطلالته، خلال استاضفته في لقاء عبر شاشاة DMC،على هامش المهرجان، قائلا: "كانت عجابني قلت أجرب، بالليل هيبان هيتعمل عليا حفلة بسبب البدلة أو هتعجب الناس، الناس هتقرر بالليل".

أحمد داوود يظهر ببرنيطة مكسيكي

إطلالة مختلفة ظهر بها الفنان أحمد داوود، أثناء تقديمه حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، إذ ظهر مرتديا بذلة سهرة عادية، ولكنه وضع لمسة مختلفة لمظهره، إذ ارتدى "برنيطة" كبيرة من الطراز المكسيكي.

سر ارتداء داوود للـ"برنيطة" المكسيكية هو تقديم تحية منه للسينما المكسيكية، إذ قال عنها في كلمته "دي أنا لابسها تحية مننا لسينما من أعظم السينمات في العالم، اللي تشبه السينما المصرية إلى حد كبير"، حيث طلب من الحضور تقديم تحية كبيرة لها.

وكان اختار المهرجان السينما المكسيكية لتكون ضيف شرف الدورة 41، ويشمل برنامج التكريم عرض 8 أفلام، وتكريمين، بالإضافة إلى إقامة عدد من الندوات والمحاضرات التي تُلقى الضوء على صناعة السينما المكسيكية.

ومساء اليوم، توافد عدد من نجوم الفن إلى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وحضر من الفنانين: "ليلي علوي، خالد سليم، إيمان العاصي، إنجي وجدان، لقاء الخميسي، رزان مغربي، ميس حمدان، المخرجة كاملة أبو ذكري، وطارق الإبياري".

شريف منير

ظهر الفنان شريف منير في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، بمظهر آثار تساؤلات البعض، إذ ارتدى بدلة كلاسيكية ونظارة سوداء أثارت الاستغراب.

وشارك شريف منير صورة له على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وسخر من نفسه: "الله يسامحه اللي عزم عليا بلبانه.. أنا أصلاً مبحبوش.. (اللبان)".

إطلالة شريف منير في حفل الافتتاح أثارت جدلا بين متابعيه، حيث تساءل البعض عن سبب ارتداءه النظارة وقال أحد المتابعين: ليطمئن الجميع أنها مجرد "لوك".