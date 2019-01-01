طريقة بسيطة لقراءة رسائل انستجرام دون علم المُرسل

قد يرغب البعض أحيانا في قراءة الرسائل دون معرفة المُرسل، ولكن هذا ليس دائما متاحا، ولكن ممكن من خلال خدع خفية مثل الموجودة في "انستجرام".

وطرح مواقع تبادل الصور الشهير "انستجرام" ميزة جديدة، مؤخرا يمكن من خلالها تمكين المستخدمين، وأشار إنستجرام إلى أن "هذه الميزة مصممة لمعالجة المضايقات، وهي مفيدة أيضًا للأشخاص الذين يرغبون في قراءة الرسائل في وضع التخفي".

وقال إنستجرام إنه يمكن استخدام ميزة تقييد أو "Restrict" الجديدة لقراءة الرسائل دون تشغيل أيقونة "Seen"، وفقا لصحيفة "صن" البريطانية.

وقال انستجرام عن هذه الميزة "لن يتمكن أحد من معرفة متى تكون متصلاً، أو إذا قرأت رسائله، ولكن سيتعين عليك تحمل بعض التغييرات الأخرى المتعلقة بالتقييد".

وأضاف: "من هذه التغييرات أن ذلك أيضًا سيؤدي إلى منعك من معرفة متى قرأ الأشخاص رسائلك، ولن تكون تعليقات الشخص الذي قيدته على مشاركاتك مرئية لك، ولن تتلقى أيضًا أي إخطارات بالتعليقات المستقبلية من الشخص المقيد".

تجدر الإشارة إلى أنه تمت إضافة ميزة التقييد إلى إنستجرام مؤخرًا، لذلك إذا لم تتمكن من إيجادها، تأكد من تحديث التطبيق الخاص بك إلى أحدث إصدار.

وذكر إنستجرام أنه يمكن تفعيل ميزة تقييد أو Restrict بثلاث طرق مختلفة، وهي كالتالي:

الطريقة الأولى

لتقييد شخص ما من خلال DMs، انقر فوق رمز DM وأدخل الدردشة مع الشخص الذي تريد تقييده، ثم اضغط على أيقونة "i" في أعلى يمين الدردشة، ثم انقر فوق تقييد، واختر تقييد الحساب.

الطريقة الثانية

أو يمكنك تقييد الأشخاص من خلال الإعدادات، فقط انتقل إلى ملف التعريف الخاص بك، وانقر فوق الرمز الذي يشبه ثلاثة خطوط أفقية، واضغط على الإعدادات، ثم الخصوصية، ثم الحسابات المقيدة، وانقر فوق متابعة، ثم ابحث عن الحساب الذي تريد تقييده، وبعد ذلك، ما عليك سوى النقر فوق كلمة تقييد الموجودة بجوار اسم المستخدم وسيتم تنشيط الإعداد.

الطريقة الثالثة

الطريقة الأخيرة لتقييد شخص ما هي القيام بذلك من خلال ملفه الشخصي، أولا ابحث عن ملف التعريف الخاص به، ثم انقر فوق الرمز الذي يشبه ثلاث نقاط، واختر تقييد واضغط فوق تقييد الحساب.