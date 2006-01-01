قبل مواجهة النجم الساحلي.. "رادس" وش الخير على الأهلي

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في التاسعة مساء اليوم الجمعة، بتوقيت القاهرة، صوب ملعب "رادس"، لمشاهدة المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي ضد الأهلي المصري، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعد هذه المواجهة الـ11، التي تجمع الأهلي بالأندية التونسية على ملعب "رادس" في مختلف البطولات الأفريقية، ونرصد لكم تفاصيلها في التقرير التالي:

الأهلي ضد الصفاقسي التونسي

التقى الأهلي مع الصفاقسي التونسي على ملعب "رادس" مرة واحدة فقط، ولكنها ظلت عالقة طويلا في أذهان عشاق المارد الأحمر، بعدما تمكن محمد أبو تريكة، من تسجيل هدف التتويج ببطولة دوري أفريقيا 2006، بهدف على الطائر في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من المباراة.

الأهلي ضد الأفريقي التونسي

التقى النادي الأهلي مع نظيره الأفريقي التونسي على ملعب "رادس" مرة واحدة فقط، تمكن المارد الأحمر خلالها من خطف بطاقة التأهل إلى دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية 2015، بعدما تغلب عليه بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد نهاية مباراة الإياب بهدفين مقابل هدف صالح الأفريقي، وهي نفس النتيجة التي حسمت مباراة الذهاب لصالح الأهلي.

الأهلي ضد الترجي التونسي

وعلى الرغم من بداية الأهلي السيئة في أول مبارياته أمام الترجي على ملعب "رادس"، إلا أنه نجح في تمثيل عقدة للفريق التونسي على أبرضه ووسط جماهيره.

وبدأت مبارايات الأهلي أمام الترجي على ملعب "رادس" بخسارة المارد الأحمر بهدف نظيف، سجله سلامة القصداوي، ضمن إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لعام 2007.

وكرر الترجي نفس النتيجة على الملعب ذاته، بالهدف الشهير للاعب إنيرامو، بعدما سجل هدف الفوز بيده، واحتسبها حكم المباراة، ليخطف الترجي حينها بطاقة التأهل للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لعام 2010.

وواصل الترجي بدايته القوية أمام الأهلي بفوز ثالث على ملعب رادس، بعد مرور عاما واحدا فقط، بنتيجة 1-0، سجله نجونج، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة ذاتها.

وفي عام 2012، بدأ الأهلي في تمثيل عقدة للترجي على ملعب "رادس"، حيث تمكن المارد الأحمر من قهر الفريق التونسي على أرضه ووسط جماهيره بنتيجة 2-1، سجلهما محمد ناجي جدو، ووليد سليمان، في إياب المباراة النهائية، ليتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا، بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وفي عام 2015، واصل الأهلي تفوقه على الترجي في ملعب "رادس"، بتحقيق الفوز عليه بهدف دون رد، سجله جون أنطوي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وفي عام 2017، واصل الأهلي تكريس عقدته أمام الترجي، بعدما تغلب عليه بهدفين مقابل هدف، بهدفي التونسي علي معلول، والنيجيري جونيور أجايي، في إطار إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ليخطف بطاقة العبور للدور نصف النهائي بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وكرر الأهلي فوزه على الترجي عام 2018، بهدف نظيف، سجله المغربي وليد أزارو، ضمن الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفي العام ذاته نجح الترجي في خطف اللقب من المارد الأحمر على ملعب رادس، بنتيجة 3-0، تناوب على تسجيلها كلا من سعد بقير "هدفين"، وأنيس البدري، ليتوج الفريق التونسي باللقب بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.