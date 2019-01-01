"أنا ابن مصر وضد الكسر".. مواقف انهمرت فيها دموع شوقي غريب

مواقف عديدة انسابت فيها دموع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، بعد الإنجاز الكبير الذي حققه مع "الفراعنة الصغار" الذي حاز على بطولة أفريقيا وتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

لم يتمالك غريب نفسه وبكى في أكثر من موقف وأكثر من مناسبة سواء أمام الكاميرات أو بين لاعبيه نرصدها لكم كما يلي:

دموع الانتصار في استاد القاهرة

شهد لقاء منتخب مصر أمام غانا، انفعالات قوية من المدير الفني، شوقي غريب، مدرب منتخب مصر الأولمبي، وذلك في فوز الفراعنة في مباراة صعبة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللحظات الأخيرة من زمن المباراة، التي أقيمت مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي.

وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء، هدفاً قاتلاً لمنتخب مصر، عن طريق المهاجم أحمد ياسر ريان، المعار من النادي الأهلي لنادي الجونة، بعد ركلة ركنية نفذها رمضان صبحي، لتخطف مصر ثلاث نقاط منحتها التأهل للدور المقبل، لتزداد انفعالات وحماس دكة البدلاء والجهاز الفني بقيادة المدرب شوقي غريب.

مدرب الفراعنة أجرى تبديلا في الدقيقة الأخيرة من المباراة، بدخول إمام عاشور جناح الزمالك والمنتخب الأولمبي، بدلاً من المهاجم مصطفى محمد، واستقبل غريب مهاجمه بالأحضان، وهو يبكي فرحاً بتحقيق الفوز، والتأهل إلى نصف نهائي البطولة، بعد ضغوطات وانتقادات كثيرة تعرض لها قبل بداية المسابقة.

"دموع" و"أحضان" شوقي غريب.. وسجدة جماعية عقب التأهل إلى نصف النهائي (فيديو)

دموع شوقي غريب وهو يتحدث عن نجل شقيقته الشهيد شريف عمر

دخل شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر تحت سن الـ23، في نوبة بكاء على الهواء، وكذلك الإعلامية منى الشاذلي، خلال حديث الأول عن نجل شقيقته الشهيد شريف محمد عمر، خلال حواره في برنامج "معكم"، المذاع عبر فضائية "CBC".

وأضاف: "الفوز بكأس الأمم الأفريقية كانت أول فرحة تدخل بيتنا من 3 سنين علشان استشهاد ابن شقيقتي، إحنا قدمنا شهيد من خيرة أبنائنا في الجيش المصري كان في سيناء شريف محمد عمر، الناس كانت بتقول خاله الكابتن شوقي غريب، ومش هيدخل الجيش، بس مفيش من ده".

شوقي غريب يبكي على الهواء خلال حديثه عن ابن شقيقته الشهيد

دموع شوقي غريب بسبب أغنية أنا ابن مصر

استهل الفنان مدحت صالح، مداخلته الهاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، بأغنية "أنا ابن مصر"، فانهمر شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي في البكاء، وكذلك الإعلامي عمرو أديب.

ووجَّه "صالح" حديثة لشوقي غريب: "عمرنا ما هننسى الشهداء، عمرنا ما هننسى ابن شقيقتك الشهيد، كلهم ولادنا، عمرنا ما هننساهم، إنت راجل عظيم وبنحبك لله في لله، عملت لينا حالة جميلة أوي، فرحتي أكتر بالشباب والجيل اللي انت بتربيه".

وتابع "صالح" لشوقي غريب: "إنت أبو الجيل اللي جاي بقى، ربنا يوفقك ويسعد أيامك وتفرح المصريين، إن شاء الله مصر تبقى كبيرة".

"أنا ابن مصر".. شوقي غريب يبكي على الهواء (فيديو)