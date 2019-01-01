طريقة استخدام خاطئة تدمر الحواسب الشخصية.. و4 طرق لتجنبها

يتعرض العديد من مستخدمي الحواسب الشخصية والمنزلية، للعديد من المشاكل، التي قد تدمر الجهاز أو تجعله يعمل ببطأ شديد، بسبب طريقة الأستخدام الخاطئة، الأمر الذي يجعل المستخدم يتسائل عن السبب الذي أصاب جهازه بالخلل.

ويقدم عبد الرحمن محمد، مبرمج مواقع في إحدى الشركات، خلال حديثه لـ"الوطن"، أبرز الطرق الخاطئة التي يقوم بها مستخدمي الحواسب الشخصية وكيفية تجنبها، في السطور التالية:

تعرض الحاسب لصدمة قوية أو تحريكه بعنف، يسبب تلف "أقراص HDD" المخصصة لتخزين البيانات فيها، نظرا لإحتواء الأقراص على أجزاء ميكانيكية كثيرة بداخلها، وتوقف هذه الأقراص عن العمل لن يمكن المستخدم من استعمال الحاسب.

ومن الأخطاء التي قد تدمر أجهزة "لاب توب"، هو وضعه بطريقة تمنع الهواء من المرور عبر فتحاته الخاصة بمراوح نظام التبريد، الأمر الذي يتسبب في ارتفاع درجات حرارة المعالج أثناء العمل، بالإضافة لتعريضها إلى تيار كهربائي غير منتظم أو متقطع.

طريقة تجنب مشاكل الحواسب الشخصية.. خاصة القرص الصلب:

1- وضع الهارد بطريقة صحيحه وتجنب الصدمات

وذلك من خلال تثيت الجهاز بقدر الإمكان على جسم صلب غير متحرك، بالإضافة إلى تجنب الصدمات القوية في حالة تحريك أجهرة "لاب توب"، لأن تحريكه بطريقة خاطئة يؤثر علي سرعة القراءة والأداء الذي يقدمه الهارد ديسك، خاصة أن الأقراص الصلبة هي أكثر ضعفاً وهشاشة مما قد تتوقع لها أن تكون، فهناك أجزاء متحركة بالداخل يُمكن لهذه الصدمات التآثير عليها مثل كسر إحدي الاقراص.

2- توفير التهوية المناسبة والحد من إرتفاع الحرارة

إرتفاع درجة الحرارة لأي قطعة داخل الجهاز، سيؤدي إلى تلف هذه القطعة، وقد تصل إلى احتراقها، لذلك يجب وضع الجهاز في مكان يسهل وصول الهواء إلى فتحات التهوية الخاصة به، كما يفضل وضع مروحه إضافية أمامه لكي توفر له الهواء المطلوب، كما يفضل متابعة حالة الهارد ديسك ودرجة حرارته أولاً بأول بإستخدام برنامج CrystalDiskInfo، ومحاولة الحد من وصول هذه الدرجة لأكثر من 50 درجة مئوية.

3- استقرار الطاقة

عدم استقرار الطاقة التي تصل من الباور سبلاى إلي القرص الصلب ستؤدي إلي حدوث تلف في بعض الاجهزة المسؤولة عن تشغيل الهارد، كذلك إذا قمت بتشغيل وإيقاف الكمبيوتر أكثر من مرة في وقت قصير وبتكرار الأمر فهذا سيساهم أيضاً في تعطيل الهارد سريعاً وضعف كفاءة القرص الصلب، لذلك ينصح بتوفير استقرار الطاقة، على أن تكون طاقة الكهرباء غير مرتفعة أومنخفضة كثيرا.

4- القيام بعمل إلغاء تجزئة للهارد

إلغاء تجزئة الهارد يجعله يعثر علي الملفات بشكل أسرع، لذلك ينصح مستخدمي الحواسب بعمل إلغاء تجزئة للهارد بإستخدام إحدي البرامج المتوفرة علي الانترنت مثل Defragment وايضاً Smart Defrag.