طريقة استخدام خاطئة تدمر الحواسب الشخصية.. و4 طرق لتجنبها

06:34 ص | الجمعة 29 نوفمبر 2019
طريقة استخدام خاطئة تدمر الحواسب الشخصية.. و4 طرق لتجنبها

طريقة استخدام خاطئة تدمر الحواسب الشخصية.. و4 طرق لتجنبها

كتب: حسن شحاته

أخبار متعلقة

د. ليلى شحاتة: ندرس إنتاج "لاب توب وموبايل" مصري.. ومشروع تطوير منتجاتنا المنزلية سيجعلها "رقم 1" فى السوق من حيث "الجودة والمبيعات"

د. ليلى شحاتة: ندرس إنتاج "لاب توب وموبايل" مصري.. ومشروع تطوير منتجاتنا المنزلية سيجعلها "رقم 1" فى السوق من حيث "الجودة والمبيعات"

لطلبة الجامعات.. نصائح تساعدك في اختيار "لاب توب" مناسب لاحتياجاتك

لطلبة الجامعات.. نصائح تساعدك في اختيار "لاب توب" مناسب لاحتياجاتك

المالية تسلم موظفي "الميكنة الإلكترونية" بالدولة أجهزة "لاب توب"

المالية تسلم موظفي "الميكنة الإلكترونية" بالدولة أجهزة "لاب توب"

تأجيل دعوى تمكين علاء عبدالفتاح من حمل "لاب توب وموبايل" خلال المراقبة لـ4 سبتمبر

تأجيل دعوى تمكين علاء عبدالفتاح من حمل "لاب توب وموبايل" خلال المراقبة لـ4 سبتمبر

يتعرض العديد من مستخدمي الحواسب الشخصية والمنزلية، للعديد من المشاكل، التي قد تدمر الجهاز أو تجعله يعمل ببطأ شديد، بسبب طريقة الأستخدام الخاطئة، الأمر الذي يجعل المستخدم يتسائل عن السبب الذي أصاب جهازه بالخلل.

ويقدم عبد الرحمن محمد، مبرمج مواقع في إحدى الشركات، خلال حديثه لـ"الوطن"، أبرز الطرق الخاطئة التي يقوم بها مستخدمي الحواسب الشخصية وكيفية تجنبها، في السطور التالية:

تعرض الحاسب لصدمة قوية أو تحريكه بعنف، يسبب تلف "أقراص HDD" المخصصة لتخزين البيانات فيها، نظرا لإحتواء الأقراص على أجزاء ميكانيكية كثيرة بداخلها، وتوقف هذه الأقراص عن العمل لن يمكن المستخدم من استعمال الحاسب.

ومن الأخطاء التي قد تدمر أجهزة "لاب توب"، هو وضعه بطريقة تمنع الهواء من المرور عبر فتحاته الخاصة بمراوح نظام التبريد، الأمر الذي يتسبب في ارتفاع درجات حرارة المعالج أثناء العمل، بالإضافة لتعريضها إلى تيار كهربائي غير منتظم أو متقطع.

طريقة تجنب مشاكل الحواسب الشخصية.. خاصة القرص الصلب:

1- وضع الهارد بطريقة صحيحه وتجنب الصدمات

وذلك من خلال تثيت الجهاز بقدر الإمكان على جسم صلب غير متحرك، بالإضافة إلى تجنب الصدمات القوية في حالة تحريك أجهرة "لاب توب"، لأن تحريكه بطريقة خاطئة يؤثر علي سرعة القراءة والأداء الذي يقدمه الهارد ديسك، خاصة أن الأقراص الصلبة هي أكثر ضعفاً وهشاشة مما قد تتوقع لها أن تكون، فهناك أجزاء متحركة بالداخل يُمكن لهذه الصدمات التآثير عليها مثل كسر إحدي الاقراص.

2- توفير التهوية المناسبة والحد من إرتفاع الحرارة

إرتفاع درجة الحرارة لأي قطعة داخل الجهاز، سيؤدي إلى تلف هذه القطعة، وقد تصل إلى احتراقها، لذلك يجب وضع الجهاز في مكان يسهل وصول الهواء إلى فتحات التهوية الخاصة به، كما يفضل وضع مروحه إضافية أمامه لكي توفر له الهواء المطلوب، كما يفضل متابعة حالة الهارد ديسك ودرجة حرارته أولاً بأول بإستخدام برنامج CrystalDiskInfo، ومحاولة الحد من وصول هذه الدرجة لأكثر من 50 درجة مئوية.

3- استقرار الطاقة

عدم استقرار الطاقة التي تصل من الباور سبلاى إلي القرص الصلب ستؤدي إلي حدوث تلف في بعض الاجهزة المسؤولة عن تشغيل الهارد، كذلك إذا قمت بتشغيل وإيقاف الكمبيوتر أكثر من مرة في وقت قصير وبتكرار الأمر فهذا سيساهم أيضاً في تعطيل الهارد سريعاً وضعف كفاءة القرص الصلب، لذلك ينصح بتوفير استقرار الطاقة، على أن تكون طاقة الكهرباء غير مرتفعة أومنخفضة كثيرا.

4- القيام بعمل إلغاء تجزئة للهارد

إلغاء تجزئة الهارد يجعله يعثر علي الملفات بشكل أسرع، لذلك ينصح مستخدمي الحواسب بعمل إلغاء تجزئة للهارد بإستخدام إحدي البرامج المتوفرة علي الانترنت مثل Defragment وايضاً Smart Defrag.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

مصروف 10 آلاف وغيبوبة 4 أيام.. والد الطفلة ضحية "الفيل الأزرق" يروي ما حدث

مصروف 10 آلاف وغيبوبة 4 أيام.. والد الطفلة ضحية "الفيل الأزرق" يروي ما حدث

"ياسمين" صيدلانية متهمة بقتل طفلتها "كاميليا" (6 سنوات) داخل منزل الأسرة في النزهة
وقع فجأة.. وفاة ممثل خلال تصوير برنامج تلفزيوني في الصين

وقع فجأة.. وفاة ممثل خلال تصوير برنامج تلفزيوني في الصين

توفي الممثل الكندي التايواني جودفري جاو، بعد سقوطه على الأرض بشكل مفاجئ أثناء تصوير برنامج تلفزيوني صيني
في 5 خطوات.. خدعة سرية لتفعيل ميزة الوضع المظلم بـ"واتساب"

في 5 خطوات.. خدعة سرية لتفعيل ميزة الوضع المظلم بـ"واتساب"

لا تزال ميزة الوضع المظلم في تطبيق التراسل الفوري الشهير واتساب في مراحل التطوير، وتم رصد الميزة التي طال انتظارها في الإصدارات التجريبية الحديثة من واتساب
"عصبي وبتاع مشاكل".. احذروا رجال هذه الأبراج

"عصبي وبتاع مشاكل".. احذروا رجال هذه الأبراج

تقدم خبيرة الأبراج أكثر الأبراج عصبية والمثيرة للمشاكل لتجنبها
متلازمة السيروتونين.. ما فعله "الفيل الأزرق" في جسد الطفلة كاميليا

متلازمة السيروتونين.. ما فعله "الفيل الأزرق" في جسد الطفلة كاميليا

حبوب الفيل الأزرق، المعروفة باسم DMT، هو عقار مهلوس اسمه العلمي "ثنائي مثيل التربتامين" ينتج عنه هلوسة بصرية وسمعية قصيرة