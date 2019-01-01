حقن مغشوشة ومضاد حيوي ومخدر موضعي.. أدوية حذرت منها "الصحة" عام 2019

واصلت وزارة الصحة والسكان حملتها التوعوية للمواطنين، بعدما حذرت مساء أمس من بعض أنواع الحقن العضلي، عقب ضبطها من قبل الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية وتحريز، ما يوجد في الأسواق والوحدات الحكومية من العبوات المغشوشة، من مستحضر "سيفاترابكسون 1 جم فيال" للحقن العضلي im، تشغيله رقم 282.

وصرحت الإدارة في المنشور، الذي حمل رقم 44 لسنة 2019، أن العبوات الأصلية من هذا المستحضر، من إنتاج شركة فاركو بي لصالح ساندوز، ويمكن التفرقة بين العبوات الأصلية، والعبوات المغشوشة للمستحضر عن طريق الآتي:

العبوات الأصلية

المذيب، المستخدم 3.50 مللي ومطبوع عليه باللون الأبيض، بالإضافة إلى طباعة عبارة يلزم عمل اختبار حساسية قبل استخدام الدواء باللون الأسود على أحد جانبي العلبة الكرتون الخارجية.

العبوات المغشوشة

المذيب المستخدم 4 مللي ومطبوع عليه باللون الأحمر، بالإضافة إلى طباعة عبارة يلزم عمل اختبار حساسية قبل استخدام الدواء باللون الأزرق على أحد جانبي العلبة الكرتون الخارجية.

ويوجد العديد من الأدوية التي حذرت منها وزارة الصحة في وقت سابق خلال عام 2019، نرصدها لكم في التقرير التالي.

مستحضرات التجميل

وفي شهر فبراير الماضي، حذرت وزارة الصحة والسكان، من استخدام المواطنين لمستحضرات البرفارسين سبراي وسيزن ليكود، كما أكدت أن إدارة التفتيش الصيدلى تقوم بضبط وتحريز جميع الكميات الموجودة بالسوق.

مخدر موضعي

حذرت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، في منشور لها، يوم 28 يونيو الماضي، حمل رقم 27 لسنة 2019، من استخدام تشغيلة مغشوشة من مستحضر "ليدوكايين" (مرهم)، والذي يستخدم كمخدر موضعي، حيث طالبت بضبط وتحريز، ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كل الإجراءات المخزنية وذلك للعبوات المغشوشة والمقلدة من المستحضر للتشغيلة رقم 990173، بتاريخ انتهاء صلاحية 3/2022، حيث إن العبوات الأصلية لهذا المستحضر من إنتاج الشركة العربية للأدوية.

مضاد حيوي

وفي يوم 24 نوفمبر الماضي، طالبت الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة، بضبط وتحريز ما يوجد في السوق المحلية والوحدات الحكومية من عقار جولمينتين Julmentin 2x 1 mg tab- مضاد حيوي لعلاج الالتهابات.

وأكدت الإدارة في المنشور الذي حمل رقم 42 لسنة 2019، اتخاذ الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية لسحب كل التشغيلات من المستحضر لمخالفته الاشتراطات الصحية، حيث جاء القرار بناءً على طلب الشركة المالكة للمستحضر، مع تسليم مندوب الشركة الأحراز بعد أخذ التعهد اللازم، بعدم فض الأختام، إلا في وجود أحد مفتشي الصيدلة، مع الموافاة بالكميات التي جرى تحريزها، على أن تعدم بمعرفة لجنة يكون أحد أعضائها من مفتشي الصيدلة.

مستحضرات دوائية

أصدرت وزارة الصحة، بيانا بشأن ما يثار عن المستحضرات الدوائية المحتوية على مادة الرانتيدين، بخصوص بعض المستحضرات الخاصة بتقليل إفراز الحمض فى المعدة والتى تحمل الاسم العلمى رانتيدين "Ranitidine"، حيث تضمنت التقارير العالمية الطبية العثور على شائبة بها من مواد النيتروس أمين تسمى "N-naitroso dinmethyl amine NDMA" بمستويات منخفضة، ونظرا لتنوع واختلاف مصادر المواد الخام عالمياً، وانطلاقاً من الدور الرئيسي لوزارة الصحة والسكان المصرية في اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية، وفقاً للإجراءت الرقابية العالمية المتعارف عليها علمياً فى هذا الشأن، ومنها وقف تداول كل المستحضرات المحتوية على مادة الرانتيدين المشار إليها، مع أخذ عينات من جميع المصانع المنتجة لهذه المستضرات وإخضاعها للتحاليل فى الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم اتخاذ الإجراء المناسب سواء بإعادة التداول والإفراج عن المستحضرات التى تم وقف تداولها، أو السحب طبقاً لنتيجة التحاليل من خلال إصدار منشورات متتالية لاحقة عن كل مستحضر.

مطهر جروح

وفي شهر سبتمبر الماضي، حذرت وزارة الصحة والسكان، من وجود عبوات مغشوشة من أشهر المحاليل المطهرة للجروح والجلد من الميكروبات والفيروسات المعروف باسم "بيتادين"، في منشورها الذي حمل رقم 40 لسنة 2019.

وذلك بعدما رصدت الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي وجود العبوات المغشوشة في الأسواق، مدون عليها تشغيلة رقم "P9836007"، إنتاج سبتمبر 2018، وتاريخ انتهاء صلاحية في سبتمبر 2021.

وفي شهر أغسطس الماضي، جاءت 3 تحذيرات مختلفة من وزارة الصحة، التحذير الأول كان من تداول عقار Simethicone 120 ml emulsion - لعلاج الانتفاخ والمغص عند الأطفال- بجميع تشغيلاته، وهو من إنتاج شركة المهن الطبية، بناء على طلبها.

بينما جاء التحذير الثاني، من عقار Alertam 30 mg/5ml susp بجميع تشغيلاته بناء على طلب الشركة، وهو الدواء الذي يستخدم لعلاج الحساسية بجميع أنواعها ومنها الأنف والجلد، حيث طالبت بضبط وتحريز ما قد يوجد في السوق المحلية والوحدات الحكومية.

وتضمن التحذير الثالث، تداول تشغيلتين لعقارين، الأول لعلاج الإمساك، والثاني لعلاج أمراض الجهاز الهضمي "مُليَّن"، وهما: مستحضر LAXOLAC SYRUP لعلاج الإمساك، وهو من إنتاج شركة المهن الطبية، تشغيلة رقم 184473، حيث أنها غير مطابقة للخواص الطبيعية والصيدلية.

ومستحضر CALAMY1- D LOTION مُلَيِّن، ولعلاج أمراض الجهاز الهضمي، من إنتاج شركة المهن الطبية تشغيلة رقم 182270، حيث إنها غير مطابقة للخواص الطبيعية والصيدلية.